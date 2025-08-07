Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Konferans Ligi maçlarının yayın bilgileri

Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği Beşiktaş Patrick's maçı için bekleyiş devam ediyor. Dünyanın her yerinden takip edilen Konferans Ligi'nde bugün eleme turu ilk maçı oynanacak.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabaka İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc maçı yönetirken karşılaşma S Sport Plus ekranın canlı olarak yayınlanacak.

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Beşiktaş maçı için bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen maç S Sport Plus ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler S Sport Plus aboneliği alarak maçı canlı olarak takip edebilecek.

St. Patrick's, Konferans Ligi'ne ilk turdan başlamıştı. İlk turda Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti. Rakibini 1-0'lık skorla yenen takım, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha buldu. Deplasmanda 2-2 biten maçın ardından 3. eleme turuna adını yazdırmıştı. Bu akşam ise Beşiktaş ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.