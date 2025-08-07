Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Konferans Ligi maçlarının yayın bilgileri

Bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına kısa süre kaldı. Beşiktaş bu akşam Patrick's ile karşı karşıya gelirken Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu.

07.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 11:09

Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği Patrick's maçı için bekleyiş devam ediyor. Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde bugün eleme turu ilk maçı oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabaka İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Slovenya Federasyonundan hakem David Smajc maçı yönetirken karşılaşma S Sport Plus ekranın canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Beşiktaş maçı için bekleyiş devam ediyor. Nefes kesen maç S Sport Plus ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler S Sport Plus aboneliği alarak maçı canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

St. Patrick's, Konferans Ligi'ne ilk turdan başlamıştı. İlk turda Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti. Rakibini 1-0'lık skorla yenen takım, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha buldu. Deplasmanda 2-2 biten maçın ardından 3. eleme turuna adını yazdırmıştı. Bu akşam ise Beşiktaş ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

