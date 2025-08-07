S Sport Plus hangi kanaldan izlenir, ücretli mi? Beşiktaş maçını izleyecek olanlar için yayın bilgileri

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Beşiktaş maçına kısa süre kalmasıyla beraber maçı canlı izleyecek olanlar yayınlandığı kanalı araştırdı. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS HANGİ KANALDAN İZLENİR?

S Sport Plus, geleneksel TV kanallarında yer almıyor. Kullanıcılar abonelik işlemini tamamladıktan sonra uygulama üzerinden canlı olarak yayınları takip edebiliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının bazılarının tamamı S Sport ve S Sport 2'de yayınlanmaktadır. Ayrıca S Sport Plus'tan da oynanan tüm maçların özetleri ve 90 dakikalık dilimleri izlenebiliyor.

S SPORT PLUS ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR 2025?

S Sport Plus ücretli olarak yayın veren dijital platformdur. Geleneksel televizyon kanallarında yer almazken abonelik sonucunda uygulama üzerinden izlenebiliyor.

Aylık paket 279 ₺ olurken yıllık pakette aylık ödenecek tutar 149.99 ₺ olarak belirlendi. Kullanıcılar abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra maçları ve yayın içeriklerini izleyebiliyor.

S SPORT PLUS HANGİ CİHAZLARDA İZLENİR?

S Sport Plus yayınlarını destekleyen cihazlar şöyle:

Android TV

Apple TV cihazı

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler

Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler

Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)

Vestel Android Smart TV

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı

Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları