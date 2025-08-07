S Sport Plus hangi kanaldan izlenir, ücretli mi? Beşiktaş maçını izleyecek olanlar için yayın bilgileri

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Beşiktaş maçına kısa süre kalmasıyla beraber maçı canlı izleyecek olanlar yayınlandığı kanalı araştırdı. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.
S Sport Plus, geleneksel TV kanallarında yer almıyor. Kullanıcılar abonelik işlemini tamamladıktan sonra uygulama üzerinden canlı olarak yayınları takip edebiliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının bazılarının tamamı S Sport ve S Sport 2'de yayınlanmaktadır. Ayrıca S Sport Plus'tan da oynanan tüm maçların özetleri ve 90 dakikalık dilimleri izlenebiliyor.
S Sport Plus ücretli olarak yayın veren dijital platformdur. Geleneksel televizyon kanallarında yer almazken abonelik sonucunda uygulama üzerinden izlenebiliyor.
Aylık paket 279 ₺ olurken yıllık pakette aylık ödenecek tutar 149.99 ₺ olarak belirlendi. Kullanıcılar abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra maçları ve yayın içeriklerini izleyebiliyor.
S Sport Plus yayınlarını destekleyen cihazlar şöyle:
Android TV
Apple TV cihazı
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler
Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)
Vestel Android Smart TV
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı
Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları