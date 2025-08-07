Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

S Sport Plus hangi kanaldan izlenir, ücretli mi? Beşiktaş maçını izleyecek olanlar için yayın bilgileri

Beşiktaş Avrupa maçı bugün S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Heyecanla beklenen müsabakaya saatler kala S Sport Plus hangi kanalda, Digiturk'te var mı gibi sorular da taraftarın gündeminde yerleşti. S Sport Plus abonelik ücretleri ve yayın bilgileri.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
S Sport Plus hangi kanaldan izlenir, ücretli mi? Beşiktaş maçını izleyecek olanlar için yayın bilgileri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 13:17

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan maçına kısa süre kalmasıyla beraber maçı canlı izleyecek olanlar yayınlandığı kanalı araştırdı. Karşılaşma, ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS HANGİ KANALDAN İZLENİR?

S Sport Plus, geleneksel TV kanallarında yer almıyor. Kullanıcılar abonelik işlemini tamamladıktan sonra uygulama üzerinden canlı olarak yayınları takip edebiliyor.

S Sport Plus hangi kanaldan izlenir, ücretli mi? Beşiktaş maçını izleyecek olanlar için yayın bilgileri

UEFA , UEFA ve UEFA Konferans Ligi maçlarının bazılarının tamamı S Sport ve S Sport 2'de yayınlanmaktadır. Ayrıca S Sport Plus'tan da oynanan tüm maçların özetleri ve 90 dakikalık dilimleri izlenebiliyor.

S Sport Plus hangi kanaldan izlenir, ücretli mi? Beşiktaş maçını izleyecek olanlar için yayın bilgileri

S SPORT PLUS ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR 2025?

S Sport Plus ücretli olarak yayın veren dijital platformdur. Geleneksel televizyon kanallarında yer almazken abonelik sonucunda uygulama üzerinden izlenebiliyor.

Aylık paket 279 ₺ olurken yıllık pakette aylık ödenecek tutar 149.99 ₺ olarak belirlendi. Kullanıcılar abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra maçları ve yayın içeriklerini izleyebiliyor.

S Sport Plus hangi kanaldan izlenir, ücretli mi? Beşiktaş maçını izleyecek olanlar için yayın bilgileri

S SPORT PLUS HANGİ CİHAZLARDA İZLENİR?

S Sport Plus yayınlarını destekleyen cihazlar şöyle:
Android TV
Apple TV cihazı
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler
Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)
Vestel Android Smart TV
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı
Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
S Sport Plus CANLI nereden izlenir? Feyenoord Fenerbahçe maçı başlıyor
S Sport Plus Digiturk'te var mı, hangi kanalda?
ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#beşiktaş
#avrupa ligi
#canlı yayın
#s sport plus
#Canlı Maç
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.