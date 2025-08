S Sport Plus CANLI nereden izlenir? Feyenoord Fenerbahçe maçı başlıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord’a konuk oluyor. Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin play-off turuna yükselme yolunda önemli bir adım olacak. Bu dev mücadele sadece S Sport’ta canlı izlenecek.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S Sport Plus, Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçını canlı yayınlayacak ve Feyenoord Fenerbahçe maçını izlemek için resmi adresinden ya da S Sport Plus mobil uygulamasından erişim sağlayabilirsiniz. Web tarayıcısı üzerinden siteye üye olup bir abonelik paketi satın alarak maçları canlı izlemek mümkün. Mobil cihazlar için iOS (App Store) ve Android (Google Play) platformlarında ücretsiz indirilebilen S Sport Plus uygulaması, telefon veya tablet üzerinden maçı izleme imkanı sunmaktadır.

Futbolseverler, ekran yansıtma teknolojileriyle de maçı televizyonlarına aktarabilir. Telefon veya bilgisayardan HDMI kablosuyla ya da Chromecast ve AirPlay gibi teknolojilerle yayın büyük ekrana taşınabilmektedir. Fenerbahçe’nin Feyenoord karşısındaki bu kritik mücadelesi, S Sport Plus’ın sunduğu yüksek kaliteli yayınla taraftarlara ulaşacak. Maçın saat 22.00’de başlaması ve İsveçli hakem Glenn Nyberg’in düdük çalmasıyla, S Sport Plus üzerinden bu heyecanlı karşılaşma canlı olarak izlenebilecek.

S SPORT PLUS HANGİ KANALDA?

S Sport Plus, geleneksel bir TV kanalı değil, dijital bir platformudur ve bu nedenle Tivibu, Turkcell TV+ veya Kablo TV gibi platformlarda bir kanal numarasıyla yer almaz. Ancak, S Sport ve S Sport 2 kanalları bazı platformlarda mevcuttur:

Tivibu’da S Sport 73. kanalda, S Sport 2 74. kanalda; Turkcell TV+’ta S Sport 77. kanalda, S Sport 2 78. kanalda; Kablo TV’de ise S Sport 240. kanalda, S Sport 2 241. kanalda bulunur. Fenerbahçe-Feyenoord maçını izlemek için S Sport Plus’ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması kullanılabilir.

Türksat 4A uydusu üzerinden S Sport kanalı için frekans bilgileri ise şu şekildedir:

12245 MHz, Yatay (H) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 5/6.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus’ı izlemek için öncelikle resmi adresinden veya iOS ve Android cihazlara indirilebilen S Sport Plus uygulamasından bir abonelik paketi satın alınması gerekiyor. Web tarayıcısı üzerinden siteye giriş yaparak veya mobil uygulamayı indirerek maç yayınlarına erişim sağlanabilir. Akıllı televizyon sahipleri, Samsung, LG, Android TV veya Apple TV cihazlarına S Sport Plus uygulamasını yükleyerek maçı geniş ekranda izleyebilir. Ayrıca, telefon veya bilgisayardan HDMI kablosuyla ya da Chromecast ve AirPlay gibi ekran yansıtma teknolojileriyle yayın televizyona aktarılabilir.

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı maç, S Sport Plus üzerinden saat 22.00’de canlı yayınlanacak ve taraftarlar S Sport aracılığıyla maçı takip edebilecek.

S SPORT PLUS ŞİFRELİ Mİ, ÜCRETLİ Mİ?

S Sport Plus, şifreli ve ücretli bir dijital yayın platformudur. Maçları izlemek için resmi adresinden veya S Sport Plus mobil uygulamasından bir abonelik paketi satın alınması gerekiyor. Platform, ücretsiz bir yayın sunmaz ve kullanıcıların üye olduktan sonra abonelik ücreti ödemesi gerekir. Akıllı TV’ler, mobil cihazlar veya web tarayıcıları üzerinden erişilebilen S Sport Plus, Fenerbahçe-Feyenoord maçını TSİ 22.00’de canlı yayınlayacak ve bu maçı izlemek için aktif bir abonelik şart.

S Sport ve S Sport 2 kanalları, Tivibu, Turkcell TV+ ve Kablo TV gibi platformlarda yer alsa da S Sport Plus ayrı bir dijital hizmet olarak sunuluyor.

S SPORT PLUS CANLI İZLE BEDAVA KAÇAK

S Sport Plus’ı bedava veya kaçak yollarla izlemeye çalışmak yasal değildir ve ciddi riskler taşır. Kaçak yayın linkleri, telif haklarını ihlal ettiği için suç teşkil eder ve bu tür yayınları izlemek veya paylaşmak hukuki yaptırımlara yol açabilir.

Ayrıca, bu tür siteler genellikle güvenilir değildir ve kullanıcıların cihazlarına virüs, kötü amaçlı yazılım veya veri hırsızlığı gibi zararlar verebilir. Fenerbahçe-Feyenoord maçını izlemenin en güvenilir yolu, resmi adresinden veya S Sport Plus uygulamasından resmi abonelik satın almaktır.

S SPORT PLUS TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, televizyondan izlenebilir ancak geleneksel uydu veya kablo TV kanalı değildir. Bu nedenle akıllı TV uygulamaları veya ekran yansıtma yöntemleriyle erişim sağlanır. Samsung, LG, Android TV veya Apple TV gibi cihazlara S Sport Plus uygulamasını indirerek, uygulamaya giriş yaptıktan sonra Fenerbahçe-Feyenoord maçını geniş ekranda izlemek mümkün.

S SPORT PLUS DİGİTÜRK’TE VAR MI, HANGİ KAÇINCI KANALDA?

S Sport Plus, Digitürk platformunda yer almıyor ve bu nedenle Fenerbahçe-Feyenoord maçını Digitürk üzerinden izlemek mümkün değil. Ayrıca, S Sport ve S Sport 2 kanalları da 4 Eylül 2020 itibarıyla Digitürk’ten kaldırılmış durumda.

S SPORT PLUS TİVİBU’DA VAR MI?

S Sport Plus, Tivibu’da doğrudan bir kanal olarak yer almıyor; ancak S Sport 73. kanalda, S Sport 2 ise 74. kanalda Tivibu platformunda mevcut. Fenerbahçe-Feyenoord maçını izlemek için S Sport Plus’ın resmi web sitesi veya mobil uygulamasından abonelik satın alınması gerekiyor.