Bugün maç var mı, hangi? 16 Ağustos liglerde bugünün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakalar için geri sayım başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

16 Ağustos Cumartesi akşamının maç programı netleşti.

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bugün kıyasıya mücadele başlıyor. Günün maç takviminde yer alan karşılaşmalar şöyle:

İngiltere Premier Lig

14:30 Aston Villa - Newcastle | Bein Sports 3

17:00 Brighton - Fulham | Bein Sports 4

17:00 Sunderland - West Ham | Bein Sports 5

17:00 Tottenham - Burnley | Bein Sports 3

19:30 Wolverhampton - Manchester City | Bein Sports 3

Fransa Ligue 2

15:00 Reims - Guingamp | Bein Sports Max 1

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Azerbaycan Premier Ligi

16:00 Imisli - Turan | CBC Sport

19:00 Neftçi Bakü - Shamakhi | CBC Sport

Trendyol 1. Lig

16:30 Keçiörengücü - İstanbulspor | TRT Spor, Bein Sports 2

19:00 Sarıyer - Boluspor | TRT Spor, Bein Sports 2

21:30 Pendikspor - Bandırmaspor | Bein Sports Max 1, tabii Spor 6

21:30 Adana Demirspor - Çorum FK | TRT Spor, Bein Sports Max 2

Almanya Kupası (DFB Pokal)

16:30 Sandhausen - Leipzig | Yayın Yok

Fransa Ligue 1

18:00 Lens - Lyon | Bein Sports Max 1

20:00 Monaco - Le Havre | Bein Sports 4

22:05 Nice - Toulouse | Bein Sports 4

Trendyol Süper Lig

19:00 Kocaelispor - Samsunspor | Bein Sports 1

21:30 Alanyaspor - Ç.Rizespor | Bein Sports 2

21:30 Göztepe - Fenerbahçe | Bein Sports 1

Hollanda Eredivisie

19:45 Excelsior - Feyenoord | Tivibu Spor 1, S Sport Plus

Hazırlık Maçı

20:00 Bursaspor - Eskişehirspor | As TV Bursa

21:30 Inter - Olympiakos | Yayın Yok

İspanya La Liga

20:30 Mallorca - Barcelona | S Sport, S Sport Plus

22:30 Alaves - Levante | S Sport, S Sport Plus

22:30 Valencia - Real Sociedad | S Sport, S Sport Plus

Almanya Süper Kupa Finali

21:30 Stuttgart - Bayern Münih | S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

22:30 Estrela - Benfica | Tivibu Spor 1, S Sport Plus