TGRT Haber
28°
SON DAKİKA!
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi? 16 Ağustos liglerde bugünün maçları

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı başladı. Binlerce taraftar bu akşam hangi maçların olduğunu araştırmaya başladı. 16 Ağustos Cumartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmaların yayınlandığı kanal belli oldu.

Bugün maç var mı, hangi? 16 Ağustos liglerde bugünün maçları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
13:09
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
13:09

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakalar için geri sayım başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

16 Ağustos Cumartesi akşamının maç programı netleşti.

Bugün maç var mı, hangi? 16 Ağustos liglerde bugünün maçları

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bugün kıyasıya mücadele başlıyor. Günün maç takviminde yer alan karşılaşmalar şöyle:

İngiltere Premier Lig

14:30 Aston Villa - Newcastle | Bein Sports 3
17:00 Brighton - Fulham | Bein Sports 4
17:00 Sunderland - West Ham | Bein Sports 5
17:00 Tottenham - Burnley | Bein Sports 3
19:30 Wolverhampton - Manchester City | Bein Sports 3

Fransa Ligue 2

15:00 Reims - Guingamp | Bein Sports Max 1

Bugün maç var mı, hangi? 16 Ağustos liglerde bugünün maçları

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Azerbaycan Premier Ligi

16:00 Imisli - Turan | CBC Sport
19:00 Neftçi Bakü - Shamakhi | CBC Sport

Trendyol 1. Lig

16:30 Keçiörengücü - İstanbulspor | TRT Spor, Bein Sports 2
19:00 Sarıyer - Boluspor | TRT Spor, Bein Sports 2
21:30 Pendikspor - Bandırmaspor | Bein Sports Max 1, tabii Spor 6
21:30 Adana Demirspor - Çorum FK | TRT Spor, Bein Sports Max 2

Almanya Kupası (DFB Pokal)

16:30 Sandhausen - Leipzig | Yayın Yok

Fransa Ligue 1

18:00 Lens - Lyon | Bein Sports Max 1
20:00 Monaco - Le Havre | Bein Sports 4
22:05 Nice - Toulouse | Bein Sports 4

Bugün maç var mı, hangi? 16 Ağustos liglerde bugünün maçları

Trendyol Süper Lig

19:00 Kocaelispor - Samsunspor | Bein Sports 1
21:30 Alanyaspor - Ç.Rizespor | Bein Sports 2
21:30 Göztepe - Fenerbahçe | Bein Sports 1

Hollanda Eredivisie

19:45 Excelsior - Feyenoord | Tivibu Spor 1, S Sport Plus

Hazırlık Maçı

20:00 Bursaspor - Eskişehirspor | As TV Bursa
21:30 Inter - Olympiakos | Yayın Yok

İspanya La Liga

20:30 Mallorca - Barcelona | S Sport, S Sport Plus
22:30 Alaves - Levante | S Sport, S Sport Plus
22:30 Valencia - Real Sociedad | S Sport, S Sport Plus

Almanya Süper Kupa Finali

21:30 Stuttgart - Bayern Münih | S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

22:30 Estrela - Benfica | Tivibu Spor 1, S Sport Plus

