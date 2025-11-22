Bugün maç var mı, hangi? 21 Kasım Cumartesi günün karşılaşmaları

Kategoriler
Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar oynanacak belli oldu.
13:30 | Bandırmaspor - Çorum FK – Trendyol 1. Lig | TRT Spor | beIN Sports 2
13:30 | Hatayspor - Pendikspor – Trendyol 1. Lig | beIN Sports Max 1 | tabii Spor 6
14:00 | Fomget Gençlik - ALG Spor – Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Sıfır TV
14:30 | Kayserispor - Gaziantep FK – Trendyol Süper Lig | beIN Sports 1
15:00 | Fortuna Düsseldorf - Magdeburg – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 4
15:00 | Preussen Münster - Schalke 04 – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2
15:00 | Paderborn - Hannover 96 – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
15:00 | Galatasaray - Gençlerbirliği – TFF Elit U19 Ligi | Galatasaray YouTube
15:30 | Burnley - Chelsea – İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3
16:00 | Boluspor - Amedspor – Trendyol 1. Lig | TRT Spor | beIN Sports 2
16:00 | Alaves - Celta Vigo – İspanya La Liga | S Sport | S Sport Plus
16:00 | Bayer Leverkusen - Essen – Almanya Kadınlar Bundesliga | W-Sport
17:00 | Eyüpspor - Fatih Karagümrük – Trendyol Süper Lig | beIN Sports 1
17:00 | Cagliari - Genoa – İtalya Serie A | S Sport Plus
17:00 | Udinese - Bologna – İtalya Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
17:30 | Augsburg - Hamburg – Almanya Bundesliga | S Sport Plus
17:30 | Bayern Münih - Freiburg – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
17:30 | B.Dortmund - Stuttgart – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
17:30 | Heidenheim - Mönchengladbach – Almanya Bundesliga | S Sport Plus
17:30 | Wolfsburg - Bayer Leverkusen – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus
18:00 | Bournemouth - West Ham – İngiltere Premier Lig | beIN Sports | beIN Connect
18:00 | Brighton - Brentford – İngiltere Premier Lig | beIN Sports 4
18:00 | Fulham - Sunderland – İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 2
18:00 | Liverpool - Nottingham Forest – İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3
18:00 | Wolverhampton - Crystal Palace – İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 1
18:15 | Barcelona - Athletic Bilbao – İspanya La Liga | S Sport | S Sport Plus
18:30 | NAC Breda - PSV – Hollanda Eredivisie | Tivibu Spor
19:00 | İstanbulspor - Sakaryaspor – Trendyol 1. Lig | TRT Spor | beIN Sports 2
19:00 | Lens - Strasbourg – Fransa Ligue 1 | beIN Sports | beIN Connect
20:00 | Galatasaray - Gençlerbirliği – Trendyol Süper Lig | beIN Sports 1
20:00 | Fiorentina - Juventus – İtalya Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
20:00 | FC Tulsa - Pittsburgh RH – ABD USL Championship | USL Championship YouTube
20:30 | Osasuna - Real Sociedad – İspanya La Liga | S Sport | S Sport Plus
20:30 | Köln - Eintracht Frankfurt – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
20:30 | Newcastle - Manchester City – İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3
20:45 | Ajax - Excelsior – Hollanda Eredivisie | Tivibu Spor 3
21:00 | Rennes - Monaco – Fransa Ligue 1 | beIN Sports 4
22:00 | St. Etienne - Nancy – Fransa Ligue 2 | beIN Sports 2
22:30 | Darmstadt 98 - Greuther Fürth – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 4
22:45 | Napoli - Atalanta – İtalya Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
23:00 | Villarreal - Mallorca – İspanya La Liga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
23:00 | Lanus - Atletico Mineiro – Copa Sudamericana Final | S Sport | S Sport Plus
23:05 | PSG - Le Havre – Fransa Ligue 1 | beIN Sports 4**