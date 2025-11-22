Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi? 21 Kasım Cumartesi günün karşılaşmaları

Süper Lig, La Liga gibi liglerde şampiyonluk yarışı sürerken bu akşam hangi maçlar var belli oldu. Taraftarların yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşamın programı.

Bugün maç var mı, hangi? 21 Kasım Cumartesi günün karşılaşmaları
Bugün maç var mı, hangi? 21 Kasım Cumartesi günün karşılaşmaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 09:32

Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği 'de bu akşam hangi maçlar oynanacak belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR 21 KASIM?

13:30 | Bandırmaspor - Çorum FK – | TRT Spor | beIN Sports 2
13:30 | Hatayspor - Pendikspor – Trendyol 1. Lig | beIN Sports Max 1 | tabii Spor 6
14:00 | Fomget Gençlik - ALG Spor – Turkcell Kadınlar Ligi | Sıfır TV
14:30 | Kayserispor - Gaziantep FK – Trendyol Süper Lig | beIN Sports 1
15:00 | Fortuna Düsseldorf - Magdeburg – Almanya | Tivibu Spor 4
15:00 | Preussen Münster - Schalke 04 – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 2
15:00 | Paderborn - Hannover 96 – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
15:00 | Galatasaray - Gençlerbirliği – TFF Elit U19 Ligi | Galatasaray YouTube
15:30 | Burnley - Chelsea – İngiltere | beIN Sports 3

Bugün maç var mı, hangi? 21 Kasım Cumartesi günün karşılaşmaları

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

16:00 | Boluspor - Amedspor – Trendyol 1. Lig | TRT Spor | beIN Sports 2
16:00 | Alaves - Celta Vigo – İspanya | S Sport | S Sport Plus
16:00 | Bayer Leverkusen - Essen – Almanya Kadınlar Bundesliga | W-Sport

17:00 | Eyüpspor - Fatih Karagümrük – Trendyol Süper Lig | beIN Sports 1
17:00 | Cagliari - Genoa – İtalya | S Sport Plus
17:00 | Udinese - Bologna – İtalya Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

17:30 | Augsburg - Hamburg – Almanya Bundesliga | S Sport Plus
17:30 | Bayern Münih - Freiburg – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
17:30 | B.Dortmund - Stuttgart – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 3 | S Sport Plus
17:30 | Heidenheim - Mönchengladbach – Almanya Bundesliga | S Sport Plus
17:30 | Wolfsburg - Bayer Leverkusen – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 4 | S Sport Plus

Bugün maç var mı, hangi? 21 Kasım Cumartesi günün karşılaşmaları

18:00 | Bournemouth - West Ham – İngiltere Premier Lig | beIN Sports | beIN Connect
18:00 | Brighton - Brentford – İngiltere Premier Lig | beIN Sports 4
18:00 | Fulham - Sunderland – İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 2
18:00 | Liverpool - Nottingham Forest – İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3
18:00 | Wolverhampton - Crystal Palace – İngiltere Premier Lig | beIN Sports Max 1
18:15 | Barcelona - Athletic Bilbao – İspanya La Liga | S Sport | S Sport Plus

18:30 | NAC Breda - PSV – Hollanda Eredivisie | Tivibu Spor

19:00 | İstanbulspor - Sakaryaspor – Trendyol 1. Lig | TRT Spor | beIN Sports 2
19:00 | Lens - Strasbourg – | beIN Sports | beIN Connect

20:00 | Galatasaray - Gençlerbirliği – Trendyol Süper Lig | beIN Sports 1
20:00 | Fiorentina - Juventus – İtalya Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
20:00 | FC Tulsa - Pittsburgh RH – ABD USL Championship | USL Championship YouTube

Bugün maç var mı, hangi? 21 Kasım Cumartesi günün karşılaşmaları

20:30 | Osasuna - Real Sociedad – İspanya La Liga | S Sport | S Sport Plus
20:30 | Köln - Eintracht Frankfurt – Almanya Bundesliga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
20:30 | Newcastle - Manchester City – İngiltere Premier Lig | beIN Sports 3

20:45 | Ajax - Excelsior – Hollanda Eredivisie | Tivibu Spor 3

21:00 | Rennes - Monaco – Fransa Ligue 1 | beIN Sports 4

22:00 | St. Etienne - Nancy – Fransa Ligue 2 | beIN Sports 2

22:30 | Darmstadt 98 - Greuther Fürth – Almanya Bundesliga 2 | Tivibu Spor 4

22:45 | Napoli - Atalanta – İtalya Serie A | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

23:00 | Villarreal - Mallorca – İspanya La Liga | Tivibu Spor 2 | S Sport Plus
23:00 | Lanus - Atletico Mineiro – Copa Sudamericana Final | S Sport | S Sport Plus

23:05 | PSG - Le Havre – Fransa Ligue 1 | beIN Sports 4**

