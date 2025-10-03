Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 3 Ekim günün programı

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, La Liga ve Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken bugünün maç programı açıklandı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 3 EKİM?

Azerbaycan Premier Ligi

16:00 | Araz - İmişli → CBC Sport

18:30 | Zira - Neftçi Bakü → CBC Sport

Almanya

19:30 | Braunschweig - Paderborn (Bundesliga 2) → Tivibu Spor 4

19:30 | Fortuna Düsseldorf - Nürnberg (Bundesliga 2) → Tivibu Spor 3

19:30 | Eintracht Frankfurt - Carl Zeiss Jena (Kadınlar Bundesliga)

21:30 | Hoffenheim - Köln (Bundesliga) → Tivibu Spor 2, S Sport Plus

Türkiye

20:00 | Boluspor - Esenler Erokspor (1. Lig) → beIN Sports Max 2, tabii Spor 6

20:00 | Çorum FK - Manisa FK (1. Lig) → TRT Spor, beIN Sports Max 1

20:00 | Antalyaspor - Ç.Rizespor (Süper Lig) → beIN Sports 2

20:00 | Trabzonspor - Kayserispor (Süper Lig) → beIN Sports 1

Fransa Ligue 1

21:45 | Paris FC - Lorient → beIN Sports 4

İtalya Serie A

21:45 | Verona - Sassuolo → Tivibu Spor 3

İspanya La Liga

22:00 | Osasuna - Getafe → S Sport, S Sport Plus

İngiltere

21:30 | Manchester Utd - Chelsea (Kadınlar Süper Ligi) →

22:00 | Bournemouth - Fulham (Premier Lig) → beIN Sports 3

FIFA U20 Dünya Kupası

23:00 | Panama - Güney Kore → FIFA YouTube

23:00 | Ukrayna - Paraguay → FIFA YouTube