Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 3 Ekim günün programı

Bugünün maç programı belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış devam ederken bu akşam oynanacak olan maçların yayın bilgileri duyuruldu.

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 3 Ekim günün programı
, , ve Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken bugünün maç programı açıklandı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 3 EKİM?

Azerbaycan Premier Ligi

16:00 | Araz - İmişli → CBC Sport

18:30 | Zira - Neftçi Bakü → CBC Sport

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 3 Ekim günün programı

Almanya

19:30 | Braunschweig - Paderborn () → Tivibu Spor 4

19:30 | Fortuna Düsseldorf - Nürnberg (Bundesliga 2) → Tivibu Spor 3

19:30 | Eintracht Frankfurt - Carl Zeiss Jena (Kadınlar Bundesliga)

21:30 | Hoffenheim - Köln (Bundesliga) → Tivibu Spor 2, S Sport Plus

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 3 Ekim günün programı

Türkiye

20:00 | Boluspor - Esenler Erokspor (1. Lig) → beIN Sports Max 2, tabii Spor 6

20:00 | Çorum FK - Manisa FK (1. Lig) → TRT Spor, beIN Sports Max 1

20:00 | Antalyaspor - Ç.Rizespor (Süper Lig) → beIN Sports 2

20:00 | Trabzonspor - Kayserispor (Süper Lig) → beIN Sports 1

Fransa Ligue 1

21:45 | Paris FC - Lorient → beIN Sports 4

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 3 Ekim günün programı

İtalya Serie A

21:45 | Verona - Sassuolo → Tivibu Spor 3

İspanya La Liga

22:00 | Osasuna - Getafe → S Sport, S Sport Plus

İngiltere

21:30 | Manchester Utd - Chelsea (Kadınlar Süper Ligi) →

22:00 | Bournemouth - Fulham (Premier Lig) → beIN Sports 3

FIFA U20 Dünya Kupası

23:00 | Panama - Güney Kore → FIFA YouTube

23:00 | Ukrayna - Paraguay → FIFA YouTube

