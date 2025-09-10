Menü Kapat
26°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, neden yok 10 Eylül? Günün programı taraftarın gündeminde

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam maç var mı merak edilirken günün maç programı araştırıldı. Milli Takımımızın, Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etmesi nedeniyle maçlara ara verilmişti.

Bugün maç var mı, neden yok 10 Eylül? Günün programı taraftarın gündeminde
Trendyol 'de milli ara nedeniyle maçlara ara verilmişti. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde tüm gücüyle mücadele ederken liglerde 31 Ağustos tarihinde milli ara başlamıştı.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

10 Eylül Çarşamba akşamının maç programına bakıldığında herhangi bir müsabaka bulunmuyor. Futbol liglerinde milli ara devam ederken 14 Eylül itibarıyla Süper Lig'de yarış kaldığı yerden devam edecek. Diğer liglerde de ara sürerken bugün maç bulunmuyor. alanında ise 12 Eylül günü Türkiye-Yunanistan maçı oynanacak.

Bugün maç var mı, neden yok 10 Eylül? Günün programı taraftarın gündeminde

BUGÜN NEDEN MAÇ YOK?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden takımlar nedeniyle 31 Ağustos tarihinden itibaren milli ara başladı. Milli ara 14 Eylül'de oynanacak olan müsabakalarda beraber sona ererken 10 Eylül Çarşamba günü herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Liglerde yarış 14 Eylül itibarıyla başlayacak.

Bugün maç var mı, neden yok 10 Eylül? Günün programı taraftarın gündeminde

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

A Milli Futbol Takımımız, 'nde mücadelesini tamamlarken 31 Ağustos itibarıyla milli ara başlamıştı. Süper Lig'de oynanacak olan müsabakalara ara verilirken 14 Eylül günü itibarıyla oynanacak olan maçlarla beraber milli ara sona erecek.

