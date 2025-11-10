Bugün sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu

Kategoriler
İstanbul
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 10 Kasım'ın Pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı vatandaşlar tarafından sağlık ocakları ve eczanelerin durumu merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından bugün sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Vatandaşlar randevu alarak hastanelerden hizmet almaya devam edebilirler.
Hastaneler, sağlık ocakları ve polikliniklerde olduğu gibi eczanelerde normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. 10 Kasım Pazartesi günü eczaneler sabah saat 09.00'da açılacak ve 19.00'da kapanacak. 19.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler.