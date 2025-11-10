Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu gündem oldu. Vatandaşlar tarafından bugün sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor.

Bugün sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu
Atatürk'ü Anma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 10 Kasım'ın Pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı vatandaşlar tarafından ve eczanelerin durumu merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından bugün sağlık ocakları, açık mı, kapalı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Bugün sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 10 KASIM?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. 10 Kasım olmadığı için sağlık ocakları, , poliklinikler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Vatandaşlar randevu alarak hastanelerden hizmet almaya devam edebilirler.

Bugün sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI 10 KASIM?

Hastaneler, sağlık ocakları ve polikliniklerde olduğu gibi eczanelerde normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. 10 Kasım Pazartesi günü eczaneler sabah saat 09.00'da açılacak ve 19.00'da kapanacak. 19.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler.

