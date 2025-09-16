Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı 16 Eylül? Lig aşaması başlıyor

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugün birçok karşılaşma oynanacak. İşte günün maçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla bugün başlıyor. Bugün ligde birçok müsabaka oynanırken Galatasaray'ın maçı perşembe günü oynanacak.
Bugün:
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Tottenham-Villarreal
17 Eylül Çarşamba:
19.45 Olympiakos-Pafos
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
22:00 Ajax-Inter
22:00 Bayern Münih-Chelsea
22:00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 Eylül Perşembe:
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22:00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat