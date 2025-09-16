Menü Kapat
Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı 16 Eylül? Lig aşaması başlıyor

Dünyanın her yerinde heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması başlıyor. Futbolseverler bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı merak ederken günün karşılaşmaları belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugün birçok karşılaşma oynanacak. İşte günün maçları!

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI 16 EYLÜL?

'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla bugün başlıyor. Bugün ligde birçok müsabaka oynanırken 'ın maçı perşembe günü oynanacak.

Bugün:

19.45 Athletic Bilbao-

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 -Borussia Dortmund

22.00 -Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat

