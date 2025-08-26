Bugün Şampiyonlar Ligi'nde maç var mı? 26 Ağustos Devler Ligi müsabakaları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda 7 takım lig aşamasına kalırken bugünün maçları yakından takip ediliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, evinde oynadığı maçta berabere kalırken yarın Benfica deplasmanına çıkacak.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ VAR MI 26 AĞUSTOS?

Dünyanın her yerinden takip edilen ligde bu akşamın maç programı belli oldu. Türk temsilcilerimizin yer aldığı Avrupa organizasyonlarında karşılaşmalar sürerken kupa yarışı da devam ediyor. İşte Şampiyonlar Ligi maç programı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme – 26.08.2025 Salı

19:45 | Kairat Almaty - Celtic | TRT 1

22:00 | Pafos - Kızılyıldız | tabii Spor

22:00 | Sturm Graz - Bodo Glimt | TRT 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme – 27.08.2025 Çarşamba

19:45 | Karabağ - Ferencvaros | Yayın Yok

22:00 | Benfica - Fenerbahçe | TRT 1

22:00 | Club Brugge - Glasgow Rangers | Yayın Yok

22:00 | Kopenhag - Basel | Yayın Yok

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda rakibini ağırladığı maçta 0-0'lık beraberlik alırken yarın 22.00'de rakibi ile yeniden karşılaşacak. Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic tarafından yönetilecek olan maçta yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic olacak. Estadio de Luz'da oynanacak olan karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlarken Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda lig aşamasına katılacak.

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

Sarı lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almazken kadrodaki oyuncuların isimleri şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri.