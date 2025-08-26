Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynadı? Rakibini yenerse 16 sezon sonra yeniden sahnede olacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin yanında Devlet Ligi'nde de yarışına devam eden Fenerbahçe, yarın Benfica ile mücadele ederek lig aşamasına çıkmaya çalışacak. Eğer rakibini mağlup ederse 16 sezon sonra yeniden Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI?

Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına yarın Benfica karşısına çıkacak. Benfica deplasmanında galip olması sonucunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma şansı elde edecek. FB, en son 2008-2009 sezonunda Devler Ligi gruplarında mücadele etmişti. Yarın akşam rakibini mağlup etmesi durumunda yeniden lig aşamasında kupa için yarışacak.

FENERBAHÇE AVRUPA PERFORMANSI VE BAŞARILARI

Sarı lacivertli ekip Avrupa kupalarında 290. kez sahaya çıkacak. Fenerbahçe oynadığı 289 maçta 114 galibiyet almayı başarmanın yanında 113 kez yenilgi yaşadı. Süper Lig ekibi çıktığı 62 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Avrupa kupalarında 397 gol atarken, 411 gol yedi. Türkiye temsilcimizin Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 42. maçı yarın oynanacak. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki performansına bakıldığında 41 maçta 15 kez galibiyet sevinci yaşadı, 13 kez beraberlikle sahadan ayrıldı. Oynanan 41 maçta 13 defa yenilgi alan FB, 62 gol atmayı başardı.

FENERBAHÇE BENFİCA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR VE SONUÇLARI

Sarı lacivertli ekip ile Portekiz ekibi Benfica 8. kez resmi maça yarın çıkacak. Oynanan geçmiş 7 maça bakıldığında Benfica 3, Fenerbahçe 2 kez galip oldu. Oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Gözler ise yarın oynanacak olan karşılaşmanın sonucunda. FB, rakibini yenerse Şampiyonlar Lig'inde lig aşamasına katılabilecek.