Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Benfica açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Benfica ile oynanacak kritik rövanş öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin de dikkat çekici bir mesaj verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Benfica açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?
KAYNAK:
Beyaz TV
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 10:56

Ligde Kocaelispor'u 3-1 yenerek bu sezonki ilk 3 puanını alan , gözünü play-off turunda ile deplasmanda oynanacak maça çevirdi. 0-0'lık ilk maçın rövanşını kazanarak aşamasına adını yazdırmak isteyen sarı-lacivertli ekipte Asbaşkan Hamdi Akın, maç öncesi Beyaz TV’ye eşleşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akın Kerem Aktarkoğlu başta olmak üzere sürecine ilişkin de konuştu.

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Benfica açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?

"BİR MAÇ EKSİĞİMİZ OLMASI KÖTÜ"

Ligin ilk haftasında ertelenen Alanyaspqor maçı haricinde sezona genel olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını Belirten Akın "Güzel bir başlangıç oldu. Bir maç eksiğimiz olması kötü. Onu da tamamlarsak aradaki fark çok büyük bir şey değil. Bunların hepsi kapanır. Daha sezonun başındayız. İnşallah güzel bir sezon olur. Taraftar gayet iştahlı. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah sonu iyi gelir. " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Benfica açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de 10 numara harekatı! İki yıldız için transfer taarruzu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Benfica hakkında da konuşan Akın, şunları söyledi: "Benfica'yı elersek çok çok iyi olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim? Benfica'yı da gördünüz burada. Çok da önemli bir takım değil yani. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum."

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Benfica açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?

KEREM FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Transfer sürecine ilişkin de konuşan Akın, " yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i" dedi.

Akın son olarak Benfica forması giyen milli futbolcu 'nun Fenerbahçe’ye gelip gelmeyeceğine yönelik bir soru üzerine, "İnşallah" yanıtını verdi.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#transfer
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#lig
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transferler
#hamdi akın
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.