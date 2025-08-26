Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Benfica açıklaması! Transfer gerçekleşecek mi?

Ligde Kocaelispor'u 3-1 yenerek bu sezonki ilk 3 puanını alan Fenerbahçe, gözünü Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile deplasmanda oynanacak maça çevirdi. 0-0'lık ilk maçın rövanşını kazanarak lig aşamasına adını yazdırmak isteyen sarı-lacivertli ekipte Asbaşkan Hamdi Akın, maç öncesi Beyaz TV’ye eşleşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akın Kerem Aktarkoğlu başta olmak üzere transfer sürecine ilişkin de konuştu.

"BİR MAÇ EKSİĞİMİZ OLMASI KÖTÜ"

Ligin ilk haftasında ertelenen Alanyaspqor maçı haricinde sezona genel olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını Belirten Akın "Güzel bir başlangıç oldu. Bir maç eksiğimiz olması kötü. Onu da tamamlarsak aradaki fark çok büyük bir şey değil. Bunların hepsi kapanır. Daha sezonun başındayız. İnşallah güzel bir sezon olur. Taraftar gayet iştahlı. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah sonu iyi gelir. " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Benfica hakkında da konuşan Akın, şunları söyledi: "Benfica'yı elersek çok çok iyi olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim? Benfica'yı da gördünüz burada. Çok da önemli bir takım değil yani. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum."

KEREM FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Transfer sürecine ilişkin de konuşan Akın, "Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i" dedi.

Akın son olarak Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe’ye gelip gelmeyeceğine yönelik bir soru üzerine, "İnşallah" yanıtını verdi.