TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
SON DAKİKA!
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de 10 numara harekatı! İki yıldız için transfer taarruzu

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Orta sahaya Edson Alvarez takviyesini yapan Fenerbahçe, şimdi de 10 numara pozisyonu için kolları sıvadı. Listede iki yıldız futbolcu var.

Fenerbahçe'de 10 numara harekatı! İki yıldız için transfer taarruzu
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 08:47

, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Moraller yükselirken, gözler ’nde Benfica ile oynanacak rövanş mücadelesine çevrildi. Bu yoğun tempoda yönetim de operasyonlarını sürdürme kararı aldı.

Fenerbahçe'de 10 numara harekatı! İki yıldız için transfer taarruzu
TRANSFER HIZ KESMİYOR

Teknik direktör ’nun talepleri doğrultusunda transfer hamleleri aralıksız sürüyor. Orta sahaya Meksikalı yıldız Edson Alvarez’i katan sarı-lacivertliler, şimdi de 8 ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek yaratıcı bir ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 10 numara harekatı! İki yıldız için transfer taarruzu

ANDREAS PEREIRA GÜNDEMDE

Brezilya basınından Globo’nun haberine göre Fenerbahçe, Fulham forması giyen Andreas Pereira ile ilgileniyor. 29 yaşındaki futbolcu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetti ve kadro planlamasında dışarıda kaldı. Pereira’nın son Manchester United maçında kadroya alınmaması da ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Fenerbahçe'de 10 numara harekatı! İki yıldız için transfer taarruzu

PALMEIRAS DEVREDE

Tecrübeli yıldız için ülkesinden Palmeiras’ın da devrede olduğu kaydedildi. Brezilya ekibinin, Pereira için Fulham’a yaklaşık 10 milyon Euro’luk resmi teklif sunduğu iddia edildi. Ayrıca oyuncuya Marsilya’nın da talip olduğu öne sürüldü. Pereira’nın 2026 Dünya Kupası’nda boy gösterebilmek adına düzenli forma şansı aradığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de 10 numara harekatı! İki yıldız için transfer taarruzu
BAUMGARTNER SEÇENEĞİ

Sarı-lacivertlilerin 10 numara için listesinde yer alan bir diğer isim ise Leipzig’in Avusturyalı oyuncusu Christoph Baumgartner. Takvim’in haberine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, transfer görüşmelerini bizzat yürütmek üzere kısa süre içinde Almanya’ya gidecek.

Fenerbahçe'de 10 numara harekatı! İki yıldız için transfer taarruzu

26 yaşındaki Baumgartner’in Leipzig ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TGRT Haber
