VGM burs başvuruları başladı mı son gün ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, 2025 2026 yılı için takvimini duyurdu.

VGM'nin resmi sitesi üzerinden ilan edilen kesin tarihlere göre, ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitim desteği başvuruları için beklenen an geldi.

Bu burslar, özellikle anne veya babası yaşamını yitirmiş ya da maddi imkânı sınırlı olan başarılı öğrencilere öncelik sağlayarak, eğitimde eşitlik hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

VGM BURS MÜRACAATLARI BAŞLADI MI SON TARİH NE ZAMAN?

VGM tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim desteği başvuruları 1 Ekim itibarıyla açıldı.

Müracaatlar 15 Ekim 2025 tarihine dek sürecek.

Başvurular, yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Başvuru koşulları arasında Türk vatandaşı olmak, anne veya babadan en az birinin vefat etmiş olması gibi kıstaslar öne çıkıyor.

Ön lisans ve lisans öğrencilerini ilgilendiren yükseköğrenim bursları içinse tarihler henüz netleşmedi.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs müracaat işlemleri; www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak gerçekleştiriliyor.

Öğrencinin okul bilgileri, aile bireylerinin medeni ve çalışma şartları, hane halkının toplam aylık kazancı ve ikamet durumu gibi ayrıntılı verileri eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmesi gerekiyor.