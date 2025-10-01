Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

VGM burs başvuruları başladı mı son gün ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları için 2025 2026 öğretim yılı müracaat dönemi destek fırsatını kaçırmak istemeyen öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
VGM burs başvuruları başladı mı son gün ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 23:10

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, 2025 2026 yılı için takvimini duyurdu.

VGM'nin resmi sitesi üzerinden ilan edilen kesin tarihlere göre, ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitim desteği başvuruları için beklenen an geldi.

Bu burslar, özellikle anne veya babası yaşamını yitirmiş ya da maddi imkânı sınırlı olan başarılı öğrencilere öncelik sağlayarak, eğitimde eşitlik hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

VGM burs başvuruları başladı mı son gün ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi

VGM BURS MÜRACAATLARI BAŞLADI MI SON TARİH NE ZAMAN?

VGM tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim desteği başvuruları 1 Ekim itibarıyla açıldı.

Müracaatlar 15 Ekim 2025 tarihine dek sürecek.

Başvurular, yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

VGM burs başvuruları başladı mı son gün ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi

Başvuru koşulları arasında Türk vatandaşı olmak, anne veya babadan en az birinin vefat etmiş olması gibi kıstaslar öne çıkıyor.

Ön lisans ve lisans öğrencilerini ilgilendiren yükseköğrenim bursları içinse tarihler henüz netleşmedi.

VGM burs başvuruları başladı mı son gün ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs müracaat işlemleri; www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak gerçekleştiriliyor.

Öğrencinin okul bilgileri, aile bireylerinin medeni ve çalışma şartları, hane halkının toplam aylık kazancı ve ikamet durumu gibi ayrıntılı verileri eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmesi gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

VGM burs başvuruları ne zaman sona erecek?
Ortaöğretim öğrencileri için burs başvuruları 1 Ekim’de başladı ve 15 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek.
ETİKETLER
#Vgm Bursları
#Öğrenci Bursları
#Öğretim Bursu
#Eğitim Desteği
#Anne Vefat
#Babası Vefat
#Çevrimiçi Başvuru
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.