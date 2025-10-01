Fenerbahçe Beko Paris maçı kaç kaç? EuroLeague’de faklı başlangıç

Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, ağırladığı Fransa'nın Paris Basketbol ekibini 96-77 mağlup etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticilerin yanı sıra Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da tribünden izledi.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-19 önde bitirdi.

Mücadelenin ikinci çeyreğine etkili giren Fenerbahçe Beko, devre arasına 43-40 üstünlükle girdi.

Sarı lacivertliler, son bölümde Colson, Melli ve Tucker ile arka arkaya sayı buldu ve son çeyreğe 70-59 avantajla girdi.

Başarılı performansını final periyoduna da taşıyan Fenerbahçe Beko, sahadan 96-77 zaferle ayrıldı.