Bugün sınav var mı, hangi? 2025 sınav takvimi

Bugün yapılacak olan sınavlar, ÖSYM sınav takvimi aracılığıya duyuruluyor. Binlerce adayın katıldığı sınavlarda heyecan sürüyor.
Bugün, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı gerçekleştirilecek. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ise yarın yapılacak.
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 (Cumartesi)
AYT & YDT: 22 Haziran 2025 (Pazar)
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)
Genel Yetenek–Genel Kültür (Lisans): 7 Eylül 2025
Alan Bilgisi Oturumları: 13–14 Eylül 2025
TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
1. Dönem: 23 Mart 2025
2. Dönem: 17 Ağustos 2025
ÖZYES (YKS Kapsamında Spor Bilimleri Yetenek Sınavı): Başvuru 23–28 Temmuz, geç başvuru 30 Temmuz, sınav 13 Ağustos 2025