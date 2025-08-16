Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün sınav var mı, hangi? 2025 sınav takvimi

ÖSYM takvimine göre YKS sınavında sonuçlar açıklandı, tercihler başladı. Bir yandan da DGS sonuçları duyurulurken binlerce aday her sene olduğu gibi sınavlara katılmaya devam ediyor. Bugün hangi sınav var merak edenler ÖSTM 2025 takvimini kontrol ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün sınav var mı, hangi? 2025 sınav takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 09:35

Bugün yapılacak olan sınavlar, sınav takvimi aracılığıya duyuruluyor. Binlerce adayın katıldığı sınavlarda heyecan sürüyor.

BUGÜN SINAV VAR MI, HANGİ SINAV VAR?

Bugün, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı gerçekleştirilecek. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025- 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ise yarın yapılacak.

Bugün sınav var mı, hangi? 2025 sınav takvimi

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 (Cumartesi)

AYT & YDT: 22 Haziran 2025 (Pazar)

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Genel Yetenek–Genel Kültür (Lisans): 7 Eylül 2025

Alan Bilgisi Oturumları: 13–14 Eylül 2025

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)

1. Dönem: 23 Mart 2025

2. Dönem: 17 Ağustos 2025

ÖZYES (YKS Kapsamında Spor Bilimleri Yetenek Sınavı): Başvuru 23–28 Temmuz, geç başvuru 30 Temmuz, sınav 13 Ağustos 2025

ETİKETLER
#öğrenci
#ösym
#tus
#Akademik Çalışma
#Sınav G Irş Yerleri
#Tsy
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.