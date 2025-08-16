Bugün vapur seferleri iptal mi son dakika? İDO, Şehir Hatları, BUDO

Şehir Hatları tarafından paylaşılan duyurulara göre bugün iptal olan vapur seferlerini öğrenebiliyoruz. 16 Ağustos Cumartesi günü ülkemizde poyraz etkili olmaya devam ediyor.

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 16 AĞUSTOS?

Cumartesi günü erken saatlerden itibaren geçerli olan rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları olduğunda Şehir Hatları, vapur seferlerini iptal edebiliyor. Bugün için yapılan duyurular arasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Sarıyer-Anadolu Kavağı-Poyraz hattı seferlerimizin, Poyraz uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız."

iDO SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA

16.08.2025

17:00 → Avşa - Marmara - Yenikapı - Bostancı

17:35 → Kadıköy - Yenikapı - Armutlu - Bursa

17:45 → Bostancı - Yenikapı - Avcılar - Marmara - Avşa

18:00 → Avşa - Marmara - Yenikapı - Bostancı

18:30 → Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy

19:00 → Kadıköy - Yenikapı - Bandırma

19:00 → Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

17.08.2025

08:30 → Kadıköy - Yenikapı - Bandırma

09:00 → Bandırma - Yenikapı - Kadıköy

19:00 → Kadıköy - Yenikapı - Bandırma