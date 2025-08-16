Bugün vapur seferleri iptal mi son dakika? İDO, Şehir Hatları, BUDO

Şehir Hatları tarafından paylaşılan duyurulara göre bugün iptal olan vapur seferlerini öğrenebiliyoruz. 16 Ağustos Cumartesi günü ülkemizde poyraz etkili olmaya devam ediyor.
Cumartesi günü erken saatlerden itibaren geçerli olan rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları olduğunda Şehir Hatları, vapur seferlerini iptal edebiliyor. Bugün için yapılan duyurular arasında şu ifadeler yer aldı:
"Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Sarıyer-Anadolu Kavağı-Poyraz hattı seferlerimizin, Poyraz uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız."
16.08.2025
17:00 → Avşa - Marmara - Yenikapı - Bostancı
17:35 → Kadıköy - Yenikapı - Armutlu - Bursa
17:45 → Bostancı - Yenikapı - Avcılar - Marmara - Avşa
18:00 → Avşa - Marmara - Yenikapı - Bostancı
18:30 → Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy
19:00 → Kadıköy - Yenikapı - Bandırma
19:00 → Bandırma - Yenikapı - Kadıköy
17.08.2025
08:30 → Kadıköy - Yenikapı - Bandırma
09:00 → Bandırma - Yenikapı - Kadıköy
19:00 → Kadıköy - Yenikapı - Bandırma