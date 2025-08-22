Bugün voleybol maçı var mı 22 Ağustos? Bugünün voleybol maç programı

FIVB Voleybol Erkekler U21 ve Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ederken 22 Ağustos Cuma akşamı birçok karşılaşma oynanacak. Bu akşamın maç programına göre bugünün voleybol maçlarının programı duyuruldu.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 22 AĞUSTOS?

22 Ağustos Cuma günü oynanacak olan voleybol maçlarını detayları belli oldu. Binlerce kişinin takip edeceği karşılaşmaların başlayacağı saat ve yayınlandığı kanal daha önceden duyuruluyor.

FIVB Voleybol Erkekler U21

06:00 Mısır - Tayland | Volleyball World YouTube

06:00 İran - Porto Riko | Volleyball World YouTube

06:00 Bulgaristan - Japonya | Volleyball World YouTube

09:00 Polonya - Güney Kore | Volleyball World YouTube

09:00 Brezilya - Kolombiya | Volleyball World YouTube

09:00 ABD - Türkiye | Volleyball World YouTube

12:00 Kanada - Kazakistan | Volleyball World YouTube

12:00 Çin - Fas | Volleyball World YouTube

12:00 Çekya - Küba | Volleyball World YouTube

15:00 Arjantin - Fransa | Volleyball World YouTube

15:00 İtalya - Ukrayna | Volleyball World YouTube

15:00 Tunus - Endonezya | Volleyball World YouTube

Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası

12:00 Porto Riko - Fransa | Yayın Yok

12:00 Çekya - Arjantin | TRT Spor Yıldız

13:00 Hollanda - İsveç | Yayın Yok

13:00 Belçika - Küba | Yayın Yok

15:30 Brezilya - Yunanistan | Yayın Yok

15:30 ABD - Slovenya | TRT Spor Yıldız

16:30 Tayland - Mısır | Yayın Yok

16:30 İtalya - Slovakya | Yayın Yok