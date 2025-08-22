Menü Kapat
30°
Bugün voleybol maçı var mı 22 Ağustos? Bugünün voleybol maç programı

Voleybol maçlarının programı duyurulurken bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı da belli oldu. Dünyanın her yerinden takip edilen voleybol maçlarında heyecan devam ediyor.

Bugün voleybol maçı var mı 22 Ağustos? Bugünün voleybol maç programı
FIVB Erkekler U21 ve Voleybol Kadınlar 'nda heyecan devam ederken 22 Ağustos Cuma akşamı birçok karşılaşma oynanacak. Bu akşamın maç programına göre bugünün voleybol maçlarının programı duyuruldu.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 22 AĞUSTOS?

22 Ağustos Cuma günü oynanacak olan voleybol maçlarını detayları belli oldu. Binlerce kişinin takip edeceği karşılaşmaların başlayacağı saat ve yayınlandığı kanal daha önceden duyuruluyor.

Bugün voleybol maçı var mı 22 Ağustos? Bugünün voleybol maç programı

FIVB Voleybol Erkekler U21

06:00 Mısır - Tayland | Volleyball World YouTube
06:00 İran - Porto Riko | Volleyball World YouTube
06:00 Bulgaristan - Japonya | Volleyball World YouTube
09:00 Polonya - Güney Kore | Volleyball World YouTube
09:00 Brezilya - Kolombiya | Volleyball World YouTube
09:00 ABD - Türkiye | Volleyball World YouTube
12:00 Kanada - Kazakistan | Volleyball World YouTube
12:00 Çin - Fas | Volleyball World YouTube
12:00 Çekya - Küba | Volleyball World YouTube
15:00 Arjantin - Fransa | Volleyball World YouTube
15:00 İtalya - Ukrayna | Volleyball World YouTube
15:00 Tunus - Endonezya | Volleyball World YouTube

Bugün voleybol maçı var mı 22 Ağustos? Bugünün voleybol maç programı

Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası

12:00 Porto Riko - Fransa | Yayın Yok
12:00 Çekya - Arjantin | TRT Spor Yıldız
13:00 Hollanda - İsveç | Yayın Yok
13:00 Belçika - Küba | Yayın Yok
15:30 Brezilya - Yunanistan | Yayın Yok
15:30 ABD - Slovenya | TRT Spor Yıldız
16:30 Tayland - Mısır | Yayın Yok
16:30 İtalya - Slovakya | Yayın Yok

