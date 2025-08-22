West Ham Chelsea maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

İngiltere Premier Lig'in 2. haftası kapsamında Chelsea, West Ham deplasmanına çıkacak. İlk hafta Crystal Palace karşısında beraberlik alan Chelsea bu hafta kesin bir galibiyet almayı hedefliyor.

West Ham ise geçtiğimiz hafta Sunderland ile karşı karşıya geldi. 3-0 karşılaşmayı kaybeden West Ham, Chelsea karşısında galibiyet alarak taraftarına bu mağlubiyeti unutturmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından West Ham - Chelsea maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

WEST HAM - CHELSEA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan West Ham - Chelsea maçı açıklanan bilgilere göre beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro

WEST HAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan West Ham - Chelsea maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

WEST HAM - CHELSEA MAÇ KADROSU

Londra derbisi öncesinde iki takımda da sakatlıklar bulunuyor. Karşılaşmada West Ham'da Crysencio Summerville, West Foderingham, George Earthy ve Maxwel Cornet forma giyemeyecek.

Chelsea tarafında ise Levi Colwill ve Benoit Badiashile karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer almayacak.