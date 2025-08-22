Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, ne zaman? Hazırlık maç programı

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynayacağı Karadağ basketbol maçı için kısa süre kaldı. 23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Türkiye Karadağ basketbol maçının biletleri de 11 Ağustos tarihinde satışa çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, ne zaman? Hazırlık maç programı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 13:24

Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Türkiye Karadağ maçı için bekleyiş devam ediyor. Cumartesi günü FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanacak olan hazırlık maçının saati ve yayınlandığı kanal belli oldu.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Karadap karşı karşıya gelecek. 23 Ağustos Cumartesi günü 20.00'de oynanacak olan müsabaka Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Heyecanla beklenen basketbol maçının bilet fiyatları da satışa çıktı.

Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, ne zaman? Hazırlık maç programı

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI BİLET FİYATLARI 2025

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 11 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre basketbol maçının bilet fiyatları satışa çıktı. Cumartesi günü oynanacak olan maçın biletleri satışa çıkarken tribünden takip edecek olanlar satın alma işlemlerine başladı. VIP Plus 800 TL olurken 3. kategori 145 TL'den satışa çıkıyor. 4. kategori bilet fiyatları 75 TL olurken 11 kişilik loca fiyatı 12 bin TL olarak belirlendi. 13 kişilik loca 14 bin TL, 18 kişilik loca fiyatları ise 20 bin TL olarak satışa çıktı.

Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, ne zaman? Hazırlık maç programı

TÜRKİYE BASKETBOL HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ 2025

A Erkek Milli Takımının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Şampiyona öncesinde Türkiye, hazırlık maçları oynadı. Takvim şöyle:

7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi | 20.00 Türkiye-Litvanya

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15 - 16 Ağustos)

15 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya) | 18.00 Almanya-Türkiye

16 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya) | 18.00 - 20.45 3.’lük Maçı - Final Maçı

20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena | 19.30 Litvanya-Türkiye

23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi | 20.00 Türkiye-Karadağ

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Şampiyonası Voleybol maç takvimi
ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye Karadağ
#Fiba Avrupa Şampiyonası
#Basketbol Gelişim Merkezi
#Erkek Milli Takım
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.