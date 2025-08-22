Türkiye Karadağ basketbol maçı saat kaçta, ne zaman? Hazırlık maç programı

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Türkiye Karadağ maçı için bekleyiş devam ediyor. Cumartesi günü FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanacak olan hazırlık maçının saati ve yayınlandığı kanal belli oldu.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Karadap karşı karşıya gelecek. 23 Ağustos Cumartesi günü 20.00'de oynanacak olan müsabaka Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Heyecanla beklenen basketbol maçının bilet fiyatları da satışa çıktı.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI BİLET FİYATLARI 2025

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 11 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre basketbol maçının bilet fiyatları satışa çıktı. Cumartesi günü oynanacak olan maçın biletleri satışa çıkarken tribünden takip edecek olanlar satın alma işlemlerine başladı. VIP Plus 800 TL olurken 3. kategori 145 TL'den satışa çıkıyor. 4. kategori bilet fiyatları 75 TL olurken 11 kişilik loca fiyatı 12 bin TL olarak belirlendi. 13 kişilik loca 14 bin TL, 18 kişilik loca fiyatları ise 20 bin TL olarak satışa çıktı.

TÜRKİYE BASKETBOL HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ 2025

A Erkek Milli Takımının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Şampiyona öncesinde Türkiye, hazırlık maçları oynadı. Takvim şöyle:

7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi | 20.00 Türkiye-Litvanya

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15 - 16 Ağustos)



15 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya) | 18.00 Almanya-Türkiye



16 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya) | 18.00 - 20.45 3.’lük Maçı - Final Maçı

20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena | 19.30 Litvanya-Türkiye

23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi | 20.00 Türkiye-Karadağ