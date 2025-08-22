Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Şampiyonası Voleybol maç takvimi

2025 FIVB Dünya Şampiyonası 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Taylan'da düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonada Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor.

Vatandaşlar tarafından Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası Voleybol maç takvimi merak ediliyor. Ay-Yıldızlılar ilk grup maçları kapsamında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta yapılacağı belli oldu.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türkiye - İspanya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Filenin sultanlarının Dünya Şampiyonası kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Cansu Özbay, Elif Şahin Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Melissa Vargas Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları, E Grubu karşılaşmaları kapsamında İspanya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Kanada ile maç yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonaıs maç takvimi şöyle:

23 Ağustos 2025 Cumartesi

15:30 | Türkiye - İspanya

25 Ağustos 2025 Pazartesi

15.30 | Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos 2025 Çarşamba

12.00 | Türkiye - Kanada

Filenin Sultanları grup aşamasından çıktığı taktirde son 16 turu maçları ise 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.