Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Şampiyonası Voleybol maç takvimi

2025 FIVB Dünya Şampiyonası 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Taylan'da düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonada Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor.
Vatandaşlar tarafından Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası Voleybol maç takvimi merak ediliyor. Ay-Yıldızlılar ilk grup maçları kapsamında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta yapılacağı belli oldu.
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türkiye - İspanya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.
Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Filenin sultanlarının Dünya Şampiyonası kadrosu ise şöyle:
Filenin Sultanları, E Grubu karşılaşmaları kapsamında İspanya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Kanada ile maç yapacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonaıs maç takvimi şöyle:
23 Ağustos 2025 Cumartesi
25 Ağustos 2025 Pazartesi
27 Ağustos 2025 Çarşamba
Filenin Sultanları grup aşamasından çıktığı taktirde son 16 turu maçları ise 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.