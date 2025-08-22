Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Türkiye İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Şampiyonası Voleybol maç takvimi

Filenin Sultanları 2025 FIVB Dünya Şampiyonası kapsamında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası Voleybol maç takvimi belli oldu.

2025 FIVB Dünya Şampiyonası 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Taylan'da düzenlenecek. A Milli Takımımız, şampiyonada , ve ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor.

Vatandaşlar tarafından Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası maç takvimi merak ediliyor. Ay-Yıldızlılar ilk grup maçları kapsamında İspanya ile karşı karşıya gelecek. - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta yapılacağı belli oldu.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türkiye - İspanya voleybol maçı açıklanan bilgilere göre 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Filenin sultanlarının Dünya Şampiyonası kadrosu ise şöyle:

  • Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
  • Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
  • Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
  • Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
  • Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları, E Grubu karşılaşmaları kapsamında İspanya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Kanada ile maç yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonaıs maç takvimi şöyle:

23 Ağustos 2025 Cumartesi

  • 15:30 | Türkiye - İspanya

25 Ağustos 2025 Pazartesi

  • 15.30 | Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos 2025 Çarşamba

  • 12.00 | Türkiye - Kanada

Filenin Sultanları grup aşamasından çıktığı taktirde son 16 turu maçları ise 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

