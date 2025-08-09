Bugün yağmur yağacak mı? MGM 9 Ağustos hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftanın hava durumu tahminini paylaştı. Geçen hafta aşırı sıcaklar yaşanırken bu haftanın yağmur durumu araştırılıyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 9 AĞUSTOS?

MGM hava durumu tahminine göre bugün İstanbul'da yağmur beklenmiyor. Bu hafta bazı bölgelerde yağış etkili olurken bugün için herhangi bir yağış duyurusu bulunmuyor. İstanbul'da bugün hissedilen sıcaklık 26 ile 31 derece aralığında olacak.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da yağış bekleyenlere üzücü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 9 Ağustos Cumartesi günü yağış beklenmiyor. Bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.