Bursa orman yangını söndü mü son dakika? Gündoğdu'da alevler yükseliyor

Bugün Bursa Gündoğdu tepesine yakın ormanlık bölgede çıkan yangında alevler yükselirken itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Hızla yayılan yangına helikopterler de müdahale ediyor.

BURSA ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ SON DAKİKA?

Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yangına 3 uçak ve 11 helikopter 242 personelle müdahale ettiğini paylaşırken yangın henüz söndürülmedi. Ekiplerin mücadelesi sürerken 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi, 242 personel ile havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

BURSA YANGIN SON DAKİKA NEREDE ÇIKTI?

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu ilçesinde başlayan ormanlık alan yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Öğle saatlerinde televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu köyündeki alanda çıkan yangın Çağlayan köyüne doğru büyümeye devam ederken alevlerle hem karadan hem havadan müdahale ediliyor. Orman ve büyükşehir itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor.