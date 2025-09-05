Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
27°
Bursa orman yangını söndü mü son dakika? Gündoğdu'da alevler yükseliyor

Bursa Gündoğdu tepesine yakın ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılırken ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede dumanlar yükselirken ekipler ve halk beraber söndürme çalışmalarını yürütürken Bursa orman yangını son dakika bilgileri de takip edildi.

Bugün Gündoğdu tepesine yakın ormanlık bölgede çıkan yangında alevler yükselirken ekipleri çalışmalara başladı. Hızla yayılan yangına helikopterler de müdahale ediyor.

BURSA ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ SON DAKİKA?

Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yangına 3 uçak ve 11 242 personelle müdahale ettiğini paylaşırken henüz söndürülmedi. Ekiplerin mücadelesi sürerken 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi, 242 personel ile havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Bursa orman yangını söndü mü son dakika? Gündoğdu'da alevler yükseliyor

BURSA YANGIN SON DAKİKA NEREDE ÇIKTI?

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu ilçesinde başlayan ormanlık alan yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Öğle saatlerinde televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu köyündeki alanda çıkan yangın Çağlayan köyüne doğru büyümeye devam ederken alevlerle hem karadan hem havadan müdahale ediliyor. Orman ve büyükşehir itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor.

TGRT Haber
