Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bursa su kesintisi 18 Ağustos! BUSKİ Nilüfer, İnegöl, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?

Bugün Bursa'da meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek araştırmaya başladı. 18 Ağustos Pazartesi günü Bursa Nilüfer, Osmangazi, Orhangazi'de su kesintisi yaşanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursa su kesintisi 18 Ağustos! BUSKİ Nilüfer, İnegöl, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 14:37

Erken saatlerde 'da başlayan birçok bölgede etkili olurken vatandaşlar Bursa'da suların geleceği saati gündeme taşıdı. BUSKİ, suların geleceği saati resmi sitesinden duyurdu.

BURSA SU KESİNTİSİ 18 AĞUSTOS NE ZAMAN BİTECEK?

18 Ağustos günü Bursa'da başlayan su arızası için çalışmalar sürerken BUSKİ resmi internet sitesinde kesinti saati duyuruldu. Bugün VEYSEL KARANİ bölgesinde 10.10'da başlayan arıza 11.30'da giderilirken Orhangazi Arapzade bölgesinde 09.00'da başlayan kesinti 14.00'te sona erdi.

Bursa su kesintisi 18 Ağustos! BUSKİ Nilüfer, İnegöl, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?

Konak'ta meydana gelen kesinti 13.30'da tamamlanırken yapılan açıklama şöyle oldu:

"Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Merkez sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.08.2025 tarihinde 11:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir."

Bursa su kesintisi 18 Ağustos! BUSKİ Nilüfer, İnegöl, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?

BURSA OSMANGAZİ, İNEGÖL, NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Bugün Osmangazi Sırameşeler bölgesindeki arıza 13.35'te sona erdi. Nilüfer NİLÜFER İLÇESİ; C4_B40 Alt Bölgesinde Bulunan, Fethiye Mahallesi Alev (240) Sokak Ve Civarındaki arıza 14.30'da tamamlandı. Deydinler'de kesinti hakkında " deydinler mahallesi ana hat arızası nedeniyle saat 10.50 ile 15 arası su kesintisi yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Osmangazi Tayakadın'daki arıza için "Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi Saman sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.07.2025 tarihinde 11:15 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır." açıklaması yapıldı.

ETİKETLER
#bursa
#nilüfer
#su kesintisi
#inegöl
#osmangazi
#Buskİ
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.