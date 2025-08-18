Bursa su kesintisi 18 Ağustos! BUSKİ Nilüfer, İnegöl, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?

Erken saatlerde Bursa'da başlayan su kesintisi birçok bölgede etkili olurken vatandaşlar Bursa'da suların geleceği saati gündeme taşıdı. BUSKİ, suların geleceği saati resmi sitesinden duyurdu.

BURSA SU KESİNTİSİ 18 AĞUSTOS NE ZAMAN BİTECEK?

18 Ağustos günü Bursa'da başlayan su arızası için çalışmalar sürerken BUSKİ resmi internet sitesinde kesinti saati duyuruldu. Bugün OSMANGAZİ VEYSEL KARANİ bölgesinde 10.10'da başlayan arıza 11.30'da giderilirken Orhangazi Arapzade bölgesinde 09.00'da başlayan kesinti 14.00'te sona erdi.

Nilüfer Konak'ta meydana gelen kesinti 13.30'da tamamlanırken yapılan açıklama şöyle oldu:

"Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Merkez sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.08.2025 tarihinde 11:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir."

BURSA OSMANGAZİ, İNEGÖL, NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Bugün Osmangazi Sırameşeler bölgesindeki arıza 13.35'te sona erdi. Nilüfer NİLÜFER İLÇESİ; C4_B40 Alt Bölgesinde Bulunan, Fethiye Mahallesi Alev (240) Sokak Ve Civarındaki arıza 14.30'da tamamlandı. Deydinler'de kesinti hakkında "İnegöl deydinler mahallesi ana hat arızası nedeniyle saat 10.50 ile 15 arası su kesintisi yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Osmangazi Tayakadın'daki arıza için "Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesi Saman sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.07.2025 tarihinde 11:15 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır." açıklaması yapıldı.