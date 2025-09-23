Bursa Yıldırım su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 23 Eylül Bursa su kesintisi

Bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa'nın iki ilçesinde su kesintisi yaşanmaya başladı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintileri arıza kaynaklı meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından Bursa Yıldırım su kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 23 EYLÜL?

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Yıldırım ilçesinin iki mahallesini etkileyen su kesintisi meydana geldi.

Yıldırım ilçesine bağlı Davutdede Mahallesi Kurtuluş Caddesi ve Şükraniye Mahallesi'nin bir kısmına su verilemiyor. Ekiplerin arızayı gidermek için bölgede çalışmalara devam ettiği ve saat 17.00 civarında su kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

Ulus Mahallesi'nde yaşanan arıza nedeniyle 3. Atlas Sokak ve Arabayatağı Mahallesi'nin bir kısmına su verilemiyor. Su kesintisinin saat 15.00 civarında ise sona ermesi bekleniyor.

BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ 23 EYLÜL

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı meydana gelen su kesintisi nedeniyle İrfan Sokak ve civarına su verilemiyor.

BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre çalışmaların 15.30 civarı sona ermesi ve arızanın giderilerek, bölgeye tekrardan su verileceği tahmin ediliyor.

BUSKİ tarafından paylaşılan anlık su kesintilerinin haritası ise şöyle: