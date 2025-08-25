Bursa Mudanya deprem mi oldu? Deprem uygulamasından 5,6 büyüklüğünde deprem uyarısı

Deprem uyarı sistemi uygulaması bugün Bursa'da 5,6 büyüklüğünde deprem uyarısı verdi. Sarsıntıyı hissedenler ise Bursa'da deprem mi oldu son dakika aramasını yaptı.

BURSA MUDANYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 25 AĞUSTOS?

Bursa'da bugün deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü henüz Kandilli Rasathanesi tarafından 3,4 olarak duyuruldu. Depremin derinliğinin 3.1 km olarak paylaşılmasından dolayı sarsıntı çevre illerde de orta şiddetli olarka hissedildi. Depremin merkez üssü Mudanya olarak paylaşıldı.

BURSA'DA DEPREM OLDU MU SON DAKİKA?

25 Ağustos günü Bursa ve çevresinde hissedilen deprem meydana geldi. Deprem uyarı sisteminin saniyeler önce gönderdiği deprem bildirimi endişeli anlar yaşatırken Bursa'da 5,6 büyüklüğünde deprem beklendiği paylaşıldı. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,4 olarak paylaşıldı. Depremin derinliği 3.1 km olduğu için deprem uyarı sistemi depremin büyüklüğünü daha fazla verdi.