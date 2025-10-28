Bursa’da yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği son dakika açıklaması

Kategoriler
Bugün Balıkesir merkezli yaşanan deprem endişeli anlara neden oldu. Akşam saatlerindeki Balıkesir depremi sonrasında Bursa Valiliği son dakika açıklaması okullar tatil mi araştırıldı.
Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında 1 gün süreyle okullar tatil edildi. Bursa Valiliği tarafından henüz okullar tatil açıklaması bulunmuyor.
Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
"Bugün saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bildirilmemiştir.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Bugün yaşanan deprem sonrasında Balıkesir'de okullar tatil edildi. Bursa Valiliği ise henüz bir açıklama yapmadı.