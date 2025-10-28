Bursa’da yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği son dakika açıklaması

Bugün Balıkesir merkezli yaşanan deprem endişeli anlara neden oldu. Akşam saatlerindeki Balıkesir depremi sonrasında Bursa Valiliği son dakika açıklaması okullar tatil mi araştırıldı.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında 1 gün süreyle okullar tatil edildi. Bursa Valiliği tarafından henüz okullar tatil açıklaması bulunmuyor.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bugün saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bildirilmemiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BURSA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün yaşanan deprem sonrasında Balıkesir'de okullar tatil edildi. Bursa Valiliği ise henüz bir açıklama yapmadı.