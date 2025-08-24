Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Yeni Malatyaspor maçının canlı yayın bilgileri ve saat kaçta başlayacağı açıklandı

TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. 1. hafta karşılaşmaları kapsamında Bursaspor bugün Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 1. Grubu, 70 puanla 1. sırada tamamlayan Bursaspor, 2. Lig'de de bu başarıyı devam ettirerek bu sezonda lig atlamak istiyor. Süper Lig'e geri dönme hedefi olan yeşil-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçının hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Yakup Özhan yönetecek. Özhan'ın yardımcılıklarını ise Çağrı Ateş ve Batuhan Sarıgül yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Ali Bilen görev alacak.

YENİ MALATYASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig'in Kırmızı grup 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün (24 Ağustos 2025 Pazar) saat 16.00'da başlayacak.

Bursaspor karşılaşmada "Retro Intertoto" adlı formayı giyeceğini açıkladı.

BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor arasında gerçekleşecek olan karşılaşmayı taraftarlar Bi Kanal ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.