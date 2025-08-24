Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Yeni Malatyaspor maçının canlı yayın bilgileri ve saat kaçta başlayacağı açıklandı

Bursaspor bugün TFF 2. Lig'in ilk haftası kapsamında Yeni Malatyapsor deplasmanına çıkacak Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını araştırmaya başladı. Bursaspor maçının canlı nereden izleneceği belli oldu.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
12:43
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
12:43

'de yeni sezon heyecanı başlıyor. 1. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün deplasmanına çıkacak.

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 1. Grubu, 70 puanla 1. sırada tamamlayan Bursaspor, 2. Lig'de de bu başarıyı devam ettirerek bu sezonda lig atlamak istiyor. Süper Lig'e geri dönme hedefi olan yeşil-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçının hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

(TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Yakup Özhan yönetecek. Özhan'ın yardımcılıklarını ise Çağrı Ateş ve Batuhan Sarıgül yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Ali Bilen görev alacak.

YENİ MALATYASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig'in Kırmızı grup 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün (24 Ağustos 2025 Pazar) saat 16.00'da başlayacak.

Bursaspor karşılaşmada "Retro Intertoto" adlı formayı giyeceğini açıkladı.

BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor arasında gerçekleşecek olan karşılaşmayı taraftarlar Bi Kanal ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

