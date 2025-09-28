Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Spor ile bugün karşılaşacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Bursaspor ile Isparta 32 Spor karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde taraftarlar Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir ve saat kaçta sorularının cevaplarını merak ediyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma açıklanan bilgilere göre Bi Kanal ve As TV Bursa ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar şifresiz bir şekilde takip edebilecekler.

Namağlup olarak ligde yoluna devam eden Bursaspor ilk 5 haftada 5 galibiyet aldı. 15 puan ile zirvede yer alan Bursaspor bugün oynanacak olan Isparta 32 Spor maçında da galibiyet alarak serisini devam ettirmek istiyor.

Isparta 32 Spor ise 10 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Isparta 32 Spor bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son iki haftada mağlubiyet ve beraberlik alan Isparta 32 Spor, Bursaspor karşılaşmasından galibiyet alarak tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor.

BURSASPOR - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Isparta 32 Spor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Yardımcı hakem olarak Hasan Hüseyin Tetik ve Ogün Keleş'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tayfun Sarı olacak.