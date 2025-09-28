Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Spor ile bugün karşılaşacak

Bursaspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor bugün Isparta 32 Spor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, saat kaçta başlayacağı belli oldu. Karşılaşmaya saatler kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Spor ile bugün karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 14:20

Kırmızı Grup'ta 6. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ile Isparta 32 Spor karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde taraftarlar Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir ve saat kaçta sorularının cevaplarını merak ediyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Spor ile bugün karşılaşacak

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma açıklanan bilgilere göre Bi Kanal ve As TV Bursa ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar şifresiz bir şekilde takip edebilecekler.

Namağlup olarak ligde yoluna devam eden Bursaspor ilk 5 haftada 5 galibiyet aldı. 15 puan ile zirvede yer alan Bursaspor bugün oynanacak olan Isparta 32 Spor maçında da galibiyet alarak serisini devam ettirmek istiyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Spor ile bugün karşılaşacak

Isparta 32 Spor ise 10 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Isparta 32 Spor bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son iki haftada mağlubiyet ve beraberlik alan Isparta 32 Spor, Bursaspor karşılaşmasından galibiyet alarak tekrardan yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Isparta 32 Spor ile bugün karşılaşacak

BURSASPOR - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Isparta 32 Spor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Yardımcı hakem olarak Hasan Hüseyin Tetik ve Ogün Keleş'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tayfun Sarı olacak.

ETİKETLER
#Bursaspor
#canlı yayın
#mac
#Tff 2. Lig
#Isparta 32 Spor
#Kırmızı Grup
#Bi Kanal
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.