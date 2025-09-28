Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Aktüel
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Kütahya deprem yıkılan bina var mı? 28 Eylül öğle saatlerinde 5.4 büyüklüğünde deprem oldu

Kütahya Simav merkezli 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından Kütahya deprem yıkılan bina var mı sorusu gündem oldu. Kütahya Valiliği depremle ilgili açıklama yaptı.

Kütahya deprem yıkılan bina var mı? 28 Eylül öğle saatlerinde 5.4 büyüklüğünde deprem oldu
tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 12.59 sıralarında 'nın ilçesi merkezli meydana geldi. 5.4 büyüklüğündeki depremin 8.46 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Kütahya deprem yıkılan bina var mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kütahya deprem yıkılan bina var mı? 28 Eylül öğle saatlerinde 5.4 büyüklüğünde deprem oldu

KÜTAHYA DEPREM YIKILAN BİNA VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerle saha taramasına başladığını açıkladı. Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise meydana gelen depremin ardından şu ana kadar ciddi bir olumsuzluğun bildirilmediği ifade edildi.

Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Aziz hemşehrilerim,
Bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

Musa IŞIN
Kütahya Valisi"

KÜTAHYA SON DEPREMLER 28 EYLÜL

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre 28 Eylül 2025 Pazar günü genelinde meydana gelen son depremler şöyle:

Kütahya deprem yıkılan bina var mı? 28 Eylül öğle saatlerinde 5.4 büyüklüğünde deprem oldu
