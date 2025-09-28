Kütahya depremi kaç saniye sürdü son dakika? İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Bugün Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında deprem kaç saniye sürdü son dakika araştırılırken vatandaşlar o an yaşadıklarını paylaştı.

KÜTAHYA DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ SON DAKİKA?

İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Yalova, Eskişehir ve Balıkesir'de hissedilen depremin büyüklüğü 5,4 olarak açıklanırken derinliği 8,46 kilometre olarak paylaşıldı. AFAD, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündekidepremsonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri ile depremde olumsuz durum olmadığı paylaşıldı.

Vatandaşların deprem sonrası açıklamalarına göre sarsıntı 5-6 saniye kadar sürdü. Depremin tam olarak kaç saniye sürdüğü henüz rapor olarak paylaşılmazken vatandaşlar depremin 5-6 saniye hissedildiğini paylaştı.

KÜTAHYA DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

28 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan deprem birçok ilde hissedilirken İstanbul başta olmak üzere Sakarya, Eskişehir, Uşak ve İzmir gibi illerde orta büyüklükte hissedildi. Çevre illerde sarsıntı anlık olarak hissedilirken vatandaşlar 3-5 saniye sürdüğünü paylaştı.