20°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Avrupa'nın en büyüğü proje faaliyete geçti: Elektrikli araçlara hayat verecek

Avrupa'nın en büyük sodyum-iyon batarya kurulumu Almanya'da faaliyete geçti. Phenogy'nin geliştirdiği 1 MWh kapasiteli sistem, elektrikli araç şarjlarından endüstriyel tesislere kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.09.2025
14:12
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
14:12

İsviçre merkezli enerji teknolojisi şirketi Phenogy, ilk ticari ölçekli sodyum-iyon batarya dağıtımını duyurdu. Bremen Havalimanı yakınlarındaki bir ticari tesiste kurulan sistem, Avrupa kıtasında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük sodyum-iyon batarya kurulumu olma özelliğini taşıyor.

Konteyner boyutundaki sistem, 400 kW güç sağlarken yaklaşık 1 MWh depolama kapasitesi sunuyor. Sahada yer alan 50 kW'lık mevcut dizisiyle entegre çalışan sistem, ada modunda çalışarak enerji tüketimini optimize ediyor ve elektrikli araç şarj istasyonlarını besliyor.

Avrupa'nın en büyüğü proje faaliyete geçti: Elektrikli araçlara hayat verecek

İNVERTER UYUMLULUĞU CİDDİ BİR ZORLUK

Sodyum-iyon bataryaların ölçeklendirilmiş dağıtımında inverter uyumluluğu ciddi bir zorluk olarak öne çıkıyor. Lityum-iyon sistemlere kıyasla daha geniş voltaj aralığı, inverter seçiminde kritik bir rol oynuyor. Phenogy, 20 fitlik konteyner içine SMA tarafından geliştirilen sekiz Sunny Island X 50 inverter entegre etti.

Bu inverterler yaygın olarak kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryaların ötesinde uygulamaları destekleyecek şekilde tasarlandı ve entegre DC-DC dönüştürücüler sayesinde voltaj eşleştirmede yüksek esneklik sağlıyor. SMA, Bremen sahasına ürünün üretim öncesi birimlerini sağladı ve bu kurulum, yeni ürünün Avrupa'daki ilk uygulamalarından biri oldu.

PHENOGY 1.0 sistemi, endüstriyel ve ticari tesislerden şebeke uygulamalarına, kritik altyapı projelerinden elektrikli araç şarj çözümlerine kadar geniş bir kullanım alanı için tasarlandı. Ancak teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmış değil.

