Avrupa'nın en büyüğü proje faaliyete geçti: Elektrikli araçlara hayat verecek

İsviçre merkezli enerji teknolojisi şirketi Phenogy, ilk ticari ölçekli sodyum-iyon batarya dağıtımını duyurdu. Bremen Havalimanı yakınlarındaki bir ticari tesiste kurulan sistem, Avrupa kıtasında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük sodyum-iyon batarya kurulumu olma özelliğini taşıyor.

Konteyner boyutundaki sistem, 400 kW güç sağlarken yaklaşık 1 MWh depolama kapasitesi sunuyor. Sahada yer alan 50 kW'lık mevcut güneş enerjisi dizisiyle entegre çalışan sistem, ada modunda çalışarak enerji tüketimini optimize ediyor ve elektrikli araç şarj istasyonlarını besliyor.

İNVERTER UYUMLULUĞU CİDDİ BİR ZORLUK

Sodyum-iyon bataryaların ölçeklendirilmiş dağıtımında inverter uyumluluğu ciddi bir zorluk olarak öne çıkıyor. Lityum-iyon sistemlere kıyasla daha geniş voltaj aralığı, inverter seçiminde kritik bir rol oynuyor. Phenogy, 20 fitlik konteyner içine SMA tarafından geliştirilen sekiz Sunny Island X 50 inverter entegre etti.

Bu inverterler yaygın olarak kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryaların ötesinde uygulamaları destekleyecek şekilde tasarlandı ve entegre DC-DC dönüştürücüler sayesinde voltaj eşleştirmede yüksek esneklik sağlıyor. SMA, Bremen sahasına ürünün üretim öncesi birimlerini sağladı ve bu kurulum, yeni ürünün Avrupa'daki ilk uygulamalarından biri oldu.

PHENOGY 1.0 sistemi, endüstriyel ve ticari tesislerden şebeke uygulamalarına, kritik altyapı projelerinden elektrikli araç şarj çözümlerine kadar geniş bir kullanım alanı için tasarlandı. Ancak teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmış değil.