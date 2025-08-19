Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
C hususiyetleri sınıfındaki araçlar! Resmi Gazete'de kamera zorunluluğu getirilen araçlar yayımlandı

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan haberler, düzenlemenin tüm araçları kapsadığı algısına yol açtı. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik incelendiğinde düzenlemenin kapsamı, uygulama takvimi ve hangi araçları ilgilendirdiği netlik kazandı.

C hususiyetleri sınıfındaki araçlar! Resmi Gazete'de kamera zorunluluğu getirilen araçlar yayımlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 19:09

Sosyal medyada araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildiği iddiası yoğun tartışmalara neden oldu. İçişleri Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliği ’de yayımlandı.

C HUSUSİYETLERİ SINIFINDAKİ ARAÇLAR

32991 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile 18 Temmuz 1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 12’nci ve 13’üncü maddelerinde değişiklik yapıldı. Düzenleme kapsamında, C hususiyetlerindeki araçlara araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirildi.

C hususiyetleri sınıfındaki araçlar! Resmi Gazete'de kamera zorunluluğu getirilen araçlar yayımlandı

Yönetmeliğin “Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat” bölümünde ise kapsam net şekilde belirtiliyor. Buna göre, ticari yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait ya da belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma araçları, taksiler ve taksi dolmuşlar düzenleme kapsamına giriyor.

C hususiyetleri sınıfındaki araçlar! Resmi Gazete'de kamera zorunluluğu getirilen araçlar yayımlandı

TÜM ARAÇLARA KAMERA ZORUNLULUĞU GELDİ İDDİASI DOĞRU MU?

X platformunda paylaşılan iddialarda düzenlemenin tüm araçları kapsadığı öne sürüldü. Haber hesaplarının paylaşımları yüzbinlerce görüntülenmeye ulaşırken, birçok kullanıcı değişikliğin kapsamını sorguladı. Sosyal medyada oluşan bu algı, yönetmeliğin yalnızca belirli araç sınıflarını kapsadığının açıklığa kavuşmasıyla farklı bir boyut kazandı.

C hususiyetleri sınıfındaki araçlar! Resmi Gazete'de kamera zorunluluğu getirilen araçlar yayımlandı

Bazı kullanıcılar yorumlarında yönetmeliğin yalnızca ticari araçları kapsadığını vurguladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik incelendiğinde, düzenlemenin tüm araçlara yönelik olmadığı, yalnızca yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsadığı görüldü.

C hususiyetleri sınıfındaki araçlar! Resmi Gazete'de kamera zorunluluğu getirilen araçlar yayımlandı

ARAÇLARA KAMERA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Düzenlemeyle birlikte ilk kez tescil edilecek taksi, dolmuş, otobüs gibi araçlarda kamera sistemi, araç takip sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu şartı aranacak. Bu hüküm, Resmi Gazete’de yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

C hususiyetleri sınıfındaki araçlar! Resmi Gazete'de kamera zorunluluğu getirilen araçlar yayımlandı

Daha önce tescil edilen araçlarda ise kademeli bir geçiş öngörüldü. 2023–2025 yılları arasında üretilen modeller için 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayeneden itibaren, 2018–2022 arası modeller için 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayeneden itibaren, 2017 ve öncesi araçlar için ise 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayeneden itibaren bu şartlar aranacak. Ayrıca okul servis araçları için de özel bir geçiş süreci belirlendi.

ETİKETLER
#Otomobil
#resmi gazete
#resmi gazete
#Araç Takip Sistemi
#Kamera Zorunluluğu
#Yolcu Taşımacılığı
#Yönetmelik Değişikliği
#Trafik Hukuku
#C Hususiyeti
#Aktüel
