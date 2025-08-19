C hususiyetleri sınıfındaki araçlar! Resmi Gazete'de kamera zorunluluğu getirilen araçlar yayımlandı

Sosyal medyada araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildiği iddiası yoğun tartışmalara neden oldu. İçişleri Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

C HUSUSİYETLERİ SINIFINDAKİ ARAÇLAR

32991 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile 18 Temmuz 1997 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 12’nci ve 13’üncü maddelerinde değişiklik yapıldı. Düzenleme kapsamında, C hususiyetlerindeki araçlara araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu getirildi.

Yönetmeliğin “Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat” bölümünde ise kapsam net şekilde belirtiliyor. Buna göre, ticari yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait ya da belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma araçları, taksiler ve taksi dolmuşlar düzenleme kapsamına giriyor.

TÜM ARAÇLARA KAMERA ZORUNLULUĞU GELDİ İDDİASI DOĞRU MU?

X platformunda paylaşılan iddialarda düzenlemenin tüm araçları kapsadığı öne sürüldü. Haber hesaplarının paylaşımları yüzbinlerce görüntülenmeye ulaşırken, birçok kullanıcı değişikliğin kapsamını sorguladı. Sosyal medyada oluşan bu algı, yönetmeliğin yalnızca belirli araç sınıflarını kapsadığının açıklığa kavuşmasıyla farklı bir boyut kazandı.

Bazı kullanıcılar yorumlarında yönetmeliğin yalnızca ticari araçları kapsadığını vurguladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik incelendiğinde, düzenlemenin tüm araçlara yönelik olmadığı, yalnızca yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsadığı görüldü.

ARAÇLARA KAMERA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Düzenlemeyle birlikte ilk kez tescil edilecek taksi, dolmuş, otobüs gibi araçlarda kamera sistemi, araç takip sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu şartı aranacak. Bu hüküm, Resmi Gazete’de yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Daha önce tescil edilen araçlarda ise kademeli bir geçiş öngörüldü. 2023–2025 yılları arasında üretilen modeller için 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayeneden itibaren, 2018–2022 arası modeller için 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayeneden itibaren, 2017 ve öncesi araçlar için ise 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayeneden itibaren bu şartlar aranacak. Ayrıca okul servis araçları için de özel bir geçiş süreci belirlendi.