Çağla Şikel programı bugün neden yok? Yerine Şakir Paşa Ailesi yayın akışında yer aldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:42

NOW TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı bugün (30 Ocak 2025 Perşembe) yayınlanmadı. Programın izleyicileri tarafından Çağla Şikel programı bugün neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Program her gün saat 10.45'te yayınlanıyordu.

Televizyon ekranlarının popüler sabah programlarından olan Çağla ile Yeni Bir Gün programı hafta içi her gün saat 10.45'te yayınlanıyor. Ancak programın saatinin gelmesine rağmen bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Programın yeni bölümü yerine "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin tekrar bölümü yer aldı. ÇAĞLA ŞİKEL PROGRAMI BUGÜN NEDEN YOK? Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı Çağla ile Yeni Bir Gün programı bugün NOW TV yayın akışında yer almadı. Programın yeni bölümünün neden yayınlanmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kanal veya Çağla Şikel tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz. NOW TV tarafından paylaşılan 30 Ocak 2025 Perşembe gününün yayın akışı şöyle: 07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ÇAĞLA ŞİKEL PROGRAMI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Çağla Şikel tarafından sunulan "Çağla ile Yeni Bir Gün" programı hafta içi her gün saat 10.56'te NOW TV ekranlarında yayınlanıyor.