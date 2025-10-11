Can Uzun hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Piyasa değeri

Kategoriler
Başarılı oyuncu, özellikle Frankfurt'ta gösterdiği performans ile dikkat çekti.
Almanya milli takımından da davet alan Can Uzun, Türk Milli Takımı'nı tercih ederek Bulgaristan maçı aday kadrosunda yer aldı. Sofya'da oynanan maçın son 20 dakikalık diliminde Montella tarafından forma şansı verildi. Can Uzun, Frankfurt'ta forma giyiyor.
Bulgaristan Türkiye maçının son dakikalarında forma şansı bulan Can Uzun, performansı ile adından söz ettiriyor. 11 Kasım 2005 tarihinde dünyaya geldi. 19 yaşında olan genç yetenek A Milli Futbol Takımı'nda forma giyiyor. Almanya'nın Regensburg bölgesinde dünyaya geldi. Can Uzun, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt formasını giyiyor.
Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyen Uzun, 1,86 boyunda 10 numara mevkiinde görev alıyor.
01.07.2012 – Regensburg Alt.
01.07.2013 – Ingolstadt Alt.
01.07.2019 – Nürnberg Alt.
01.07.2020 – Nürnberg U17
01.07.2022 – Nürnberg U19
01.07.2023 – Nürnberg
02.07.2024 – Frankfurt
Frankfurt'ta başarılı performans gösteren Can Uzun, geleceğin yıldızları arasında yer alıyor. Birçok büyük kulübün dikkatini çekmeyi başaran isim, 18 milyon Euro piyasa değerine sahip.