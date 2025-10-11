Menü Kapat
19°
Can Uzun hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Piyasa değeri

Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettiren Can Uzun'un hangi milli takımda oynadığı futbolseverler tarafından merak edilmekte.

Başarılı oyuncu, özellikle Frankfurt'ta gösterdiği performans ile dikkat çekti.

CAN UZUN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Almanya milli takımından da davet alan , Türk Milli Takımı'nı tercih ederek Bulgaristan maçı aday kadrosunda yer aldı. Sofya'da oynanan maçın son 20 dakikalık diliminde Montella tarafından forma şansı verildi. Can Uzun, Frankfurt'ta forma giyiyor.

CAN UZUN KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Bulgaristan Türkiye maçının son dakikalarında forma şansı bulan Can Uzun, performansı ile adından söz ettiriyor. 11 Kasım 2005 tarihinde dünyaya geldi. 19 yaşında olan 'nda forma giyiyor. Almanya'nın Regensburg bölgesinde dünyaya geldi. Can Uzun, Bundesliga ekiplerinden formasını giyiyor.

CAN UZUN HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyen Uzun, 1,86 boyunda 10 numara mevkiinde görev alıyor.

CAN UZUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

01.07.2012 – Regensburg Alt.
01.07.2013 – Ingolstadt Alt.
01.07.2019 – Nürnberg Alt.
01.07.2020 – Nürnberg U17
01.07.2022 – Nürnberg U19
01.07.2023 – Nürnberg
02.07.2024 – Frankfurt

CAN UZUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Frankfurt'ta başarılı performans gösteren Can Uzun, geleceğin yıldızları arasında yer alıyor. Birçok büyük kulübün dikkatini çekmeyi başaran isim, 18 milyon Euro piyasa değerine sahip.

