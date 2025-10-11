Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Yıldız’ın oynadığı takımlar

Bugün Sofya'da oynanan Bulgaristan Türkiye maçında performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın oynadığı takımlar!

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Bulgaristan Türkiye maçında etkileyici performans gösteren Yıldız, Juventus forması giymektedir. Bayern Münih takımındaki performansının ardından dikkat çeken isim Juventus'a transfer oldu.

KENAN YILDIZ'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bayern Münih U19'dan Juventus U19'a 2022 yılında transfer olan Yıldız, performans sonrası Juventus A takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı. Sözleşmesi 7 Kasım 2023 tarihinde başlarken, 30 Haziran 2029'da sona erecek.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yetenek Kenan Yıldız'ın bu zamana kadar oynadığı takımlar ve sezonlar şöyle:

01.07.2011 – Regensburg Alt.

01.07.2012 – Bayern Alt.

01.07.2021 – Bayern U17

01.01.2022 – Bayern U19

12.07.2022 – Juventus U19

13.03.2023 – Juventus B

07.11.2023 – Juventus

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

İtalya Ligi'nde gösterdiği başarılı performans sonrası elit futbolcular arasında yer alan Kenan Yıldız'ın 75 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor.

KENAN YILDIZ TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Genç yetenek olan Yıldız'ın İtalya'da siyah beyazlı formayı giymesi nedeniyle Beşiktaşlı olduğu iddia ediliyor.