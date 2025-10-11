Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Yıldız’ın oynadığı takımlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin 2 golünü atıp, 1 golüne katkı sağlayan genç yetenek Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor merak edilirken oynadığı takımlar da araştırıldı.

Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Yıldız’ın oynadığı takımlar
11.10.2025
11.10.2025
Bugün Sofya'da oynanan Bulgaristan Türkiye maçında performansı ile dikkatleri üzerine çeken 'ın oynadığı takımlar!

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Bulgaristan Türkiye maçında etkileyici performans gösteren Yıldız, forması giymektedir. takımındaki performansının ardından dikkat çeken isim Juventus'a transfer oldu.

Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Yıldız’ın oynadığı takımlar

KENAN YILDIZ'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bayern Münih U19'dan Juventus U19'a 2022 yılında transfer olan Yıldız, performans sonrası Juventus A takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı. Sözleşmesi 7 Kasım 2023 tarihinde başlarken, 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Yıldız’ın oynadığı takımlar

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yetenek Kenan Yıldız'ın bu zamana kadar oynadığı takımlar ve sezonlar şöyle:

01.07.2011 – Regensburg Alt.
01.07.2012 – Bayern Alt.
01.07.2021 – Bayern U17
01.01.2022 – Bayern U19
12.07.2022 – Juventus U19
13.03.2023 – Juventus B
07.11.2023 – Juventus

Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Yıldız’ın oynadığı takımlar

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

İtalya Ligi'nde gösterdiği başarılı performans sonrası elit futbolcular arasında yer alan Kenan Yıldız'ın 75 milyon Euro bulunuyor.

KENAN YILDIZ TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Genç yetenek olan Yıldız'ın İtalya'da siyah beyazlı formayı giymesi nedeniyle Beşiktaşlı olduğu iddia ediliyor.

