Kenan Yıldız hangi takımda oynuyor? Yıldız’ın oynadığı takımlar

Bugün Sofya'da oynanan Bulgaristan Türkiye maçında performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın oynadığı takımlar!
Bulgaristan Türkiye maçında etkileyici performans gösteren Yıldız, Juventus forması giymektedir. Bayern Münih takımındaki performansının ardından dikkat çeken isim Juventus'a transfer oldu.
Bayern Münih U19'dan Juventus U19'a 2022 yılında transfer olan Yıldız, performans sonrası Juventus A takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı. Sözleşmesi 7 Kasım 2023 tarihinde başlarken, 30 Haziran 2029'da sona erecek.
Genç yetenek Kenan Yıldız'ın bu zamana kadar oynadığı takımlar ve sezonlar şöyle:
01.07.2011 – Regensburg Alt.
01.07.2012 – Bayern Alt.
01.07.2021 – Bayern U17
01.01.2022 – Bayern U19
12.07.2022 – Juventus U19
13.03.2023 – Juventus B
07.11.2023 – Juventus
İtalya Ligi'nde gösterdiği başarılı performans sonrası elit futbolcular arasında yer alan Kenan Yıldız'ın 75 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor.
Genç yetenek olan Yıldız'ın İtalya'da siyah beyazlı formayı giymesi nedeniyle Beşiktaşlı olduğu iddia ediliyor.