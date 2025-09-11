Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Canelo Crawford maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Boks maçı için geri sayım başladı

Boks dünyasında uzun zamandır beklenen Canelo Alvarez - Terence Crawford karşılaşması bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Boks ile ilgilenen vatandaşlar tarafından Canelo - Crawford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın detayları belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Canelo Crawford maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Boks maçı için geri sayım başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 15:01

dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Hafif sıkletten süper velter sıklete doğru kademeli olarak ilerleyen dört farklı sıklette dünya şampiyonu olan Terence Crawford ile WBC, WBA, WBO ve IBF süper orta sıklet şampiyonu Canelo Alvarez karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Canelo - Crawford maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi.

Canelo Crawford maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Boks maçı için geri sayım başladı

CANELO - CRAWFORD HANGİ KANALDA?

ABD'nin şehrindeki Allegiant Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan Canelo - Crawford maçı açıklanan bilgilere göre dünya çapında 'ten canlı olarak yayınlanacak.

Canelo Crawford maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Boks maçı için geri sayım başladı

CANELO - CRAWFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper orta sıklet şampiyonu unvanı için gerçekleştirilecek olan Canelo - Crawford karşılaşmasının canlı yayını açıklanan bilgilere göre 13 Eylül 2025 Cumartesi gece TSİ 22.30'da başlayacak.

Ana kart mücadelelerinin ise 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece TSİ 03.00 civarında başlaması bekleniyor. Canelo - Crawford arasında gerçekleştirilecek olan ana karşılaşmanın ise 14 Eylül 2025 Pazar günü sabah TSİ 06.00'da başlayacağı tahmin ediliyor.

Canelo Crawford maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Boks maçı için geri sayım başladı

Canelo - Crawford arasında yapılacak olan unvan karşılaşmasının yanı sıra etkinlik kapsamında düzenlenecek diğer boks maçları ise şöyle:

  • Callum Walsh - Fernando Vargas Jr.
  • Christian Mbilli - Lester Martinez
  • Mohammed Alakel - John Ornelas
  • Serhii Bohachuk - Brandon Adams
  • Ivan Dychko - Jermaine Franklin Jr.
  • Steven Nelson - Raiko Santana
  • Reito Tsutsumi - Javier Martinez
  • Sultan Almohamed - Martin Caraballo
ETİKETLER
#netflix
#las vegas
#boks
#Terence Crawford
#Canelo Alvarez
#Dünya Şampiyonluğu
#13 Eylül 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.