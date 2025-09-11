Canelo Crawford maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Boks maçı için geri sayım başladı

Boks dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Hafif sıkletten süper velter sıklete doğru kademeli olarak ilerleyen dört farklı sıklette dünya şampiyonu olan Terence Crawford ile WBC, WBA, WBO ve IBF süper orta sıklet şampiyonu Canelo Alvarez karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte Canelo - Crawford maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi.

CANELO - CRAWFORD HANGİ KANALDA?

ABD'nin Las Vegas şehrindeki Allegiant Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan Canelo - Crawford maçı açıklanan bilgilere göre dünya çapında Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

CANELO - CRAWFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper orta sıklet şampiyonu unvanı için gerçekleştirilecek olan Canelo - Crawford karşılaşmasının canlı yayını açıklanan bilgilere göre 13 Eylül 2025 Cumartesi gece TSİ 22.30'da başlayacak.

Ana kart mücadelelerinin ise 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece TSİ 03.00 civarında başlaması bekleniyor. Canelo - Crawford arasında gerçekleştirilecek olan ana karşılaşmanın ise 14 Eylül 2025 Pazar günü sabah TSİ 06.00'da başlayacağı tahmin ediliyor.

Canelo - Crawford arasında yapılacak olan unvan karşılaşmasının yanı sıra etkinlik kapsamında düzenlenecek diğer boks maçları ise şöyle: