Canlı yayın konuğu, Türk Kalp Derneği'nin ilk kadın başkanı Lale Tokgözoğlu oldu

17 May 2024 11:44 - Güncelleme : 17 May 2024 11:46

Halk TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya tarafından sunulan "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Lale Tokgözoğlu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Tam adı Sadberk Lale Tokgözoğlu olan doktor 1959 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1982-1988 yılları arasında Dahiliye bölümünde ihtisasını tamamlayan Lale Tokgözoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston şehrinde bulunan Baylor College of Medicine and the Methodist Hostpital'de Kardiyoloji alanında uzmanlığını yapmıştır.

Başarılı doktor 1991 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'ne tekrar dönerek Doçent, 1998'de ise Profesör unvanını almıştır.

2014-2016 yılları arasında ise Türk Kalp Derneği'nin ilk kadın başkanı olmuştur.

2017'de ise Avrupa Ateroskleroz Derneği başkanı olmuştur.

Lale Tokgözoğlu'nun aldığı ödüller ise şöyle: