Ceza infaz koruma memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor

Ceza infaz koruma memuru alımı sonuçları memur adayları tarafından merakla bekleniyor. Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımı kapsamında 3 bin 172 infaz koruma memuru (İKM) kadrosu için yapılan başvurular, adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden 1-15 Ağustos tarihlerinde alınmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. İşte ceza infaz koruma memuru alımı sonuçları…

Ceza infaz koruma memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 20:03

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yürütülen alım süreci binlerce adayın gündeminde. Başvuruların tamamlanmasının ardından, sınav ve mülakat takvimine ilişkin gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI SONUÇLARI

Adalet Bakanlığı 2025 yılı personel alımı kapsamında infaz koruma memuru pozisyonu için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden alındı. şartı gereği lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan alınması zorunlu tutuldu. Başvuru yapan adayların ayrıca boy ve kilo endeksi kriterlerine uyması, en az lise mezunu olması ve sağlık raporu alması gerektiği belirtildi. Bu şartları yerine getiren adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına çağrılacak.

İKM alım süreci yalnızca gardiyanlık kadrosunu kapsamıyor. Toplamda 3 bin 500 sözleşmeli personelin alınacağı duyurulurken, bu sayının 3 bin 172’si infaz koruma memuru kadrosuna ayrıldı. Geriye kalan kadrolarda ise hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi destek personeli alımları yapılacak. Bu pozisyonlara başvuran adaylardan da ilgili mesleki belgeler, sertifikalar veya diplomalar isteniyor.

CEZA İNFAZ KORUMA MEMURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı, infaz koruma memuru alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ortalama 2 ila 3 hafta içerisinde sonuçların ilan edildiği görülüyor. Bu yıl başvuruların 1-15 Ağustos tarihlerinde alınmış olması nedeniyle, sonuçların 15 Eylül 2025’e kadar açıklanması öngörülüyor. Adaylar, sonuçlara erişim için adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr adreslerini takip edebilecek.

Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, sözlü sınav ve fiziki yeterlilik sınavı tarihlerini yine aynı platformlar üzerinden öğrenecek. Atama yerleri ve sınav tarihleri, açıklanacak listelerle birlikte netleşecek ve bu bilgiler doğrultusunda adayların göreve başlayacağı cezaevleri ya da adliyeler kesinleşmiş olacak.

GARDİYANLIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı infaz koruma memuru (gardiyanlık) henüz erişime açılmadı. Başvuru sürecinin 15 Ağustos’ta tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açıklamaları resmi internet siteleri üzerinden paylaşacak. Adayların sınav yeri ve tarih bilgilerini de bu sitelerden öğrenmesi mümkün olacak.

Başvurular tamamlandıktan sonra adayların beklediği bir diğer aşama ise sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik testleri olacak. İKM alımlarında adayların hem teorik bilgileri hem de fiziksel yeterlilikleri ölçülerek değerlendirme yapılacak. Bu nedenle, açıklanacak sonuç listesi yalnızca başvuruların değerlendirilmesini değil, aynı zamanda sınav sürecine katılacak adayların belirlenmesini de sağlayacak.

