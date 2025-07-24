Chikungunya virüsü nedir, belirtileri neler? DSÖ'den uyarı: Sivrisineklere dikkat

Chikungunya virüsü çoğunlukla Aedes aegypti ve Aedes albopictus sivrisinekleri tarafından bulaşırken DSÖ, uyarıda bulundu. Türkiye'de Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyılarında kaplan sivrisineği görülüyor. Bu nedenle uzmanlar sivrisinek ısırıklarına karşın tedbir alınması gerektiğinin altını çiziyor. DSÖ'den gelen uyarı sonrasında Chikungunya virüsü nasıl bulaşır araştırmasına başladı.

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ NEDİR?

Hastalık, Chikungunya virüsünün sebep olduğu akut ateşli bir hastalık olurken kelime anlamı Tanzanya dilinde "iki büklüm yapan" anlamını taşıyor. Eklem iltihapları ve şiddetli ağrılara bağlı hastanın hareketlerinde ve duruşunda kısıtlanma gelişmesi bu tanımlamaya neden oldu.

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Chikungunya virüsünün belirtileri genelde enfekte bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan 3-7 gün sonra başlıyor. En sık görülen belirti ise eklem ağrısı ve ateş. Bunların yanında baş, kas, eklem ağrısı olurken, eklemlerde döküntü ve ödem de belirtiler içerisinde yer alıyor.

Virüs sonucu ölüm sonuçlanmasa da hastalık sürecindeki belirtilerin şiddeti kişiyi olumsuz yönde etkiliyor. Hastalar 1 hafta içerisinde normale dönerken bazı kişilerde zorlayıcı eklem ağrıları uzun süre kalabiliyor.

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs genel olarak Aedes aegypti ve Aedes albopictus sivrisinekleri tarafından insanlara bulaşıyor. Gündüz ve gece ısıran bu sivrisinekler tarafından ısırılma sonucu virüs bulaşabiliyor. Virüsün insandan insana bulaşmasına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Vatandaşlar virüsten korunmak için sivrisineklerin bol olduğu bölgelerden uzak durabilir, koruyucu spreyler kullanabilir ve kapalı kıyafetler tercih edebilir.

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ VAKASI VAR MI, NEREDE?

DSÖ uzmanı Diana Rojas Alvarez, virüsün şu an güncel olarak 119 ülkede tespit edildiğini paylaşırken 5,6 milyar insanın risk altında olduğuna dikkat çekti. 2004-2005 yıllarında Hint Okyanusu’nda başlayan salgını hatırlayan isim günümüzdeki yayılma tarzının benzediğini söyledi. Reunion, Mayotte ve Mauritius gibi ada ülkelerinde salgın artış gösterirken dünya genelini uyardı.