İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yapılacak kutlamalar öncesi bugün tören provaları yapılacak. İstanbul Valiliğinin talimatıyla bu sabah bazı yollar ve caddeler trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Polis ekipleri tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Saat 06.00 itibarıyla araçlar, valilik tarafından belirlenen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

BİRÇOK YOL VE CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Provaların bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.