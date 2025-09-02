CHP kurultay davası ne zaman? En son erteleme kararı çıkmıştı

CHP’de kurultay tartışmaları yargıya taşındı. Açılan davada hem olağan hem de olağanüstü kurultayın iptali talep edildi.

CHP DAVASI NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülüyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili davayı Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti. Dava dosyasında 12 kişinin adı yer alıyor ve yargılama süreci devam ediyor. Dosyada adı geçenler arasında, hakkında yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

Davanın önceki aşamalarında mahkeme heyeti, ceza yargılamasında verilen görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine hükmetmişti. Bu nedenle 30 Haziran’daki celsede davanın 8 Eylül’e ertelenmesine karar verilmişti. Ancak CHP’nin avukatının talebiyle bu duruşma ileri bir tarihe alınarak 15 Eylül’de yapılmasına karar verildi.

CHP KURULTAY DAVASI ERTELENDİ Mİ?

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, mahkemeye yaptığı başvuruda, 4-9 Eylül tarihlerinin CHP’nin kuruluş haftası olduğunu belirtti. Parti tüzüğünün 86. maddesine atıfta bulunan Çağlayan, bu dönemde kuruluş etkinliklerinin yapılacağını hatırlatarak, duruşmanın ertelenmesini istedi. Mahkeme, yapılan başvuruyu makul buldu ve 8 Eylül’de görülmesi planlanan davayı ileri bir tarihe bıraktı.

Böylece davanın yeni duruşma tarihi 15 Eylül olarak belirlendi. Parti kurmayları davanın yeniden erteleneceğini öngörürken, muhalefet kanadı kurultayların geçersiz sayılmasını umut ediyor.

CHP KURULTAY DAVASI NE OLUR?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, parti içinde farklı beklentiler var. Parti kurmaylarına göre, 15 Eylül’de yapılacak duruşmada dava yeniden ertelenecek. Ancak parti içi muhalefet, kurultaylarda usulsüzlük yapıldığı iddialarının mahkeme tarafından dikkate alınmasını ve kurultayların geçersiz sayılmasını bekliyor.