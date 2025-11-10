Çin’den sınırları zorlayan jet motoru!

ÜÇ AKIŞLI SİSTEM FARK YAPIYOR

ABD’nin mevcut sistemlerinde iki hava akışı kanalı bulunurken, Çinli mühendisler tasarıma üçüncü bir “soğuk hava akımı” eklemiş. Bu sayede motor fazla ısıyı emerek hem elektronik bileşenleri koruyor hem de egzoz sıcaklığını düşürüp uçağın kızılötesi görünürlüğünü azaltıyor. Yani sadece hızlı değil, aynı zamanda daha “görünmez” bir motor ortaya çıkıyor.