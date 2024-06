CNBC-e'de The X-Files dahil olmak üzere 5 yabancı dizi yayınlanacak

10 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:47

ABD merkezli medya ve iletişim şirketi Comcast'ın sahip olduğu NBCUniversal News Group çatısı altında faaliyet gösteren CNBC Türkiye'ye tekrardan döndü.

İlbak Holding yönetiminde yayın hayatına başlayacak olan kanalın gündüz kuşağında saat 07.00 - 19.00 arası ekonomi ağırlıklı programlar yer alacak.

Akşam kuşağında yani 19.00 sonrasında ise dizi, film, yarışma ve eğlence programları yayınlanacak.

CNBC-E YAYIN AKIŞI

CNBC-'e'in gündüz kuşağında yer alacak olan ekonomi programları ve sunucuları şöyle:

Şafak Tüfe - Para Ekranı

Naz Özdeğirmenci - e-Cafe

Meryem Kenan - Sabah Notları

Güzem Yılmaz Ertem - Finans Sohbetleri

Melis Hazal Karagöz - Son Baskı

CNBC-E'DE HANGİ DİZİLER YER ALACAK?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalara göre oyuncu Yiğit Kirazcı'nın sunuculuğunda "Letterbox Türkiye" yarışmasının yapılacağı belirtilmişti.

Ortaya çıkan bilgilere göre kanalda The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Simpsons, The X-Files (10 ve 11. sezon), The Offer, Gangs of Landon ve Ece Sükan'ın 3 S programı da yer alacak.

CNBC-E FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Cnbc-e Kablo TV, Digitürk, D-Smart, Tivibu ve TV Plus platformlarında izlenebilecek.

Turksat 4A frekans bilgileri ise şöyle: