CNBC-e'de The X-Files dahil olmak üzere 5 yabancı dizi yayınlanacak
CNBC-e Türkiye'de 10 Haziran tarihi itibarıyla birlikte tekrardan yayın hayatına başlıyor. Gündüz kuşağında ekonomi ağırlıklı olacak olan kanalın akşam kuşağında yer alacak olan yapımları ortaya çıktı.
ABD merkezli medya ve iletişim şirketi Comcast'ın sahip olduğu NBCUniversal News Group çatısı altında faaliyet gösteren CNBC Türkiye'ye tekrardan döndü.
İlbak Holding yönetiminde yayın hayatına başlayacak olan kanalın gündüz kuşağında saat 07.00 - 19.00 arası ekonomi ağırlıklı programlar yer alacak.
Akşam kuşağında yani 19.00 sonrasında ise dizi, film, yarışma ve eğlence programları yayınlanacak.
CNBC-E YAYIN AKIŞI
CNBC-'e'in gündüz kuşağında yer alacak olan ekonomi programları ve sunucuları şöyle:
Şafak Tüfe - Para Ekranı
Naz Özdeğirmenci - e-Cafe
Meryem Kenan - Sabah Notları
Güzem Yılmaz Ertem - Finans Sohbetleri
Melis Hazal Karagöz - Son Baskı
CNBC-E'DE HANGİ DİZİLER YER ALACAK?
Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalara göre oyuncu Yiğit Kirazcı'nın sunuculuğunda "Letterbox Türkiye" yarışmasının yapılacağı belirtilmişti.
Ortaya çıkan bilgilere göre kanalda The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Simpsons, The X-Files (10 ve 11. sezon), The Offer, Gangs of Landon ve Ece Sükan'ın 3 S programı da yer alacak.
CNBC-E FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Cnbc-e Kablo TV, Digitürk, D-Smart, Tivibu ve TV Plus platformlarında izlenebilecek.
Turksat 4A frekans bilgileri ise şöyle:
- Frekans: 11837
- Sembol: 30000
- FEC: 2/3
- POL: V (Dikey)