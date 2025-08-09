İbrahim Tatlıses'in torunu korkuttu! Yasemin Şefkatli Emir'in son sağlık durumunu paylaştı

Yasemin Şefkatli ile Yasemin Şefkatli çifti ikiz çocuklarıyla sık sık sosyal medyadan paylaşım yapıyor. İdo Tatlıses'in son paylaşımı ise takipçilerini endişelendirdi. Sinan Emir'in hastaneye kaldırıldığını paylaşan Tatlıses, takipçilerini bilgilendirdi.

İBRAHİM TATLISES'İN TORUNU HASTANEYE KALDIRILDI

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli'nin yeni paylaşımı sevenlerini korkuttu. Ünlü fenomen, hastane gittikleri anları ''Emirikom biraz rahatsızlandı'' notuyla yayımladı.

YASEMİN ŞEFKATLİ OĞLUNUN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Yasemin Şefkatli, oğlu Emir'in sağlık durumuyla ilgili paylaştım yaptı. Oldukça yorgun görünen ünlü fenomen; ''Yeni kendimize geldik, 3 saat uyumuşuz. Öğlen Emir, Ayel, ben İdo. Gece toplasanız 1 saat uyumadık bile. Emir de şu an iyi. Teşekkür ederiz. Mideyi bozmuşuz ama toparladı şu an Emirikom'' ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel, geçirdiği kalp ameliyatıyla da ailesini korkutmuştu. Yasemin Şefkatli, oğlunun geçirdiği operasyon hakkında, "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" dedi.