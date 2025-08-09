Menü Kapat
30°
Yediğimiz gerçekten ton balığı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Ağustos 09, 2025 16:31
1
ton balığı, omega 3, orkinos, konserve

Başta omega-3 yağ asitleri olmak üzere birçok faydası olduğu için sağlıklı beslenme listelerinin en başında gelen ton balığı, özellikle salatalarda, sandviçlerde ya da makarnalarda makarnalarda sıklıkla kullanılıyor. Severek tüketilen ton balığının aslında tek bir tür olmadığını biliyor muydunuz? Market raflarında gördüğümüz konserve kutuların içindekiler, düşündüğünüzden çok daha farklı balık türlerinden geliyor. İşte o kutuların içindeki asıl sırlar…

2
ton balığı, omega 3, orkinos, konserve

TEK BİR BALIKTAN DEĞİL

Ton balığı sandığınız balık, belki de hiç ton balığı değildir! Yıllardır marketten aldığımız konservelerin çoğu, tek bir balıktan değil, bambaşka türlerin harmanından oluşuyor. Kimisi yağlı ve aromatik, kimisi ise hafif ve beyaz etli…

 

3
ton balığı, omega 3, orkinos, konserve

ASLINDA ORKİNOS...

Ton balığı, İngilizce’de tuna fish olarak geçerken, Türkçe’deki karşılığı orkinos olarak bilinir. Ancak “ton balığı” dediğimiz şey aslında tek bir balık türü değildir. Bu isim, birkaç farklı orkinos türünü kapsayan genel bir tanımdır. Her tür, boyutundan lezzetine, et renginden yağ oranına kadar farklı özellikler taşır. İşte sofralarımıza en sık gelen türler:

 

4
ton balığı, omega 3, orkinos, konserve

SKİPJACK TUNA (YAZILI ORKİNOS)


50-100 santimetre uzunluğa, 15 kiloya kadar ağırlığa ulaşan bu tür, dünyada en yaygın tüketilen ton balığıdır. Türkiye’deki konservelerin büyük çoğunluğu bu balıktan yapılır. Et rengi diğerlerine göre daha koyudur.

 

5
ton balığı, omega 3, orkinos, konserve

ALBACORE TUNA (UZUNKANAT ORKİNOS)

140 santimetreye kadar uzayabilen, 60 kiloya yaklaşan bu tür, “beyaz etli ton balığı” olarak bilinir. Akdeniz’de sıkça avlanır, et rengi açık ve tadı yumuşaktır.

6
ton balığı, omega 3, orkinos, konserve

YELLOWFİN TUNA (SARIKANATLI ORKİNOS)

240 santimetre boy ve 200 kiloya ulaşabilen sarıkanatlı orkinos, daha çok fileto veya steak olarak satılır. Konserve haline nadiren getirilir.

BİGEYE TUNA (KOCAGÖZLÜ ORKİNOS)

Derin sularda yaşayan, 200 kilo civarına ulaşabilen bu balığın iri gözleri dikkat çeker. Eti yağlı ve lezzetlidir. Japon mutfağında çiğ, Batı mutfağında ise ızgara olarak tercih edilir.

7
ton balığı, omega 3, orkinos, konserve

BLUEFİN TUNA (MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS)

Ton balıklarının en değerlisi sayılır. 3 metre boyu ve yarım tona yaklaşan ağırlığıyla ünlüdür. Eti son derece yağlı ve aromatiktir. Lüks mutfakların vazgeçilmezidir.

