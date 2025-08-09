Elon Musk itiraf etti: İşimi kaybedebilirim

Elon Musk'ın yorumu, ChatGPT'nin kanserden kurtulan bir kişiye sağladığı desteği anlatan bir paylaşımın altında geldi. Paylaşımda, yapay zekânın bazı durumlarda doktorlardan daha doğru kararlar verebileceği ve bunun tıp dünyasında büyük tartışmaya yol açacağı belirtiliyordu.

Musk ise tartışmaya gerek olmadığını söyleyerek, "Yapay zekâ şimdiden çoğu doktordan daha iyi. Ve çok daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

Musk, kendi işinin bile otomasyonla yapılabileceğini kabul eden nadir teknoloji liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu açıklamalar sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Kimileri "Elon'un yerini alabilecek bir yapay zekâyı hayal edemiyorum" derken, kimileri de "Peki biz ne yapacağız? Oturup hiçbir şey yapmadan maaş mı alacağız?" diye sordu. Musk ise bu sorulara cevap vermedi.

YATIRIMCILARDAN ‘UYUM’ TAVSİYESİ

Bazı yatırımcılar ise paniğe kapılmak yerine bu dönüşüme hazırlanmak gerektiğini düşünüyor. Örneğin Mark Cuban, insanların yapay zekâ ile uyumlu çalışabilecek beceriler edinmesini ve makinelerin kolay taklit edemeyeceği sosyal yeteneklerini geliştirmesini öneriyor.