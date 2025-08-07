AKINCI TİHA, ALPAGUT ile atış testini gerçekleştirdi: Kritik hedefler için yeni güç!
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ile gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Gece ve gündüz görev yapabilen ALPAGUT, 60 km menzili ve yüksek isabet kabiliyetiyle dikkat çekiyor.
ALPAGUT, sabit ya da hareketli kara ve deniz hedeflerine, radar ve iletişim altyapılarına, hafif zırhlı araçlara, komuta merkezleri gibi kritik noktalara ve personel ya da anlık ortaya çıkan fırsat hedeflerine karşı yüksek etkinlik sunuyor.
60 kilometreye kadar operasyonel menzile sahip olan ALPAGUT, 60 dakikanın üzerinde havada kalabiliyor ve farklı türde harp başlıklarıyla donatılabiliyor. Tek başına görev yapabildiği gibi sürü halinde de kullanılabiliyor.
Operasyon menzili: 60+ km
Havada kalış süresi: 60+ dk
Harp Başlığı: 11 kg, parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik seçenekli
Ağırlık: 45 kg
Boy: 2.3 m
Hedef seti: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler
Entegre hava platformları: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, ANKA, TB-3 SİHA'lar, HÜRKUŞ, DENİZ KARTALI, ATAK-2, GÖKBEY
Entegre kara platformları: Envanterdeki silahlı kara araçları, İnsansız Kara Araçları
Entegre deniz platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar.
BAYRAKTAR AKINCI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA'nın temel özellikleri şu şekilde:
Temel uçuş performans kriterleri:
SATCOM BLOS + 3 Yedekli LOS Haberleşme Sistemi
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Tam Otonom Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Katlanabilir İniş Takımı ve Gimbal Kamera Sistemi
Gelişmiş özellikler:
Gelişmiş Otonomi ve Yapay Zeka
Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Desteği
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik Kalkış ve İniş
Farklı Görev Tanımlarına Uygunluk
Teknik özellikler:
Servis Tavanı: 40.000 feet
Operasyonel İrtifa: 30.000 feet
Haberleşme: LOS & BLOS
Operasyonel Menzil: 6.000 km
Havada Kalış: 24+ saat
Seyir - Azami Hız: 150 - 240 KTAS
Azami Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
Güç Sistemi: 2 x 450 hp / 2 x 750 hp / 2 x 850 hp Turboprop Motor
Faydalı Yük - İGK: Simultane EO / IR / LD/ LRF Gimbal Kamera Sistemi, Çok Amaçlı AESA Radar, SIGINT
Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, INS/GPS, IR Güdümlü Mühimmatlar, Seyir Füzeleri, Füzeler & Standoff Füzeleri ve Havadan Havaya Füzeler