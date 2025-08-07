Menü Kapat
28°
 | Ömer Faruk Dogan

AKINCI TİHA, ALPAGUT ile atış testini gerçekleştirdi: Kritik hedefler için yeni güç!

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ile gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Gece ve gündüz görev yapabilen ALPAGUT, 60 km menzili ve yüksek isabet kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Bayraktar AKINCI Taarruzi (TİHA), 'ın hem gece hem gündüz görev yapabilen ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ile atış testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X ve NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, AKINCI'nın ALPAGUT ile yaptığı atış testine ilişkin görüntüleri paylaştı.

https://x.com/Selcuk/status/1953380044484534717

ALPAGUT AKILLI DOLANAN MÜHİMMAT SİSTEMİ NEDİR?

ALPAGUT, sabit ya da hareketli kara ve deniz hedeflerine, radar ve iletişim altyapılarına, hafif zırhlı araçlara, komuta merkezleri gibi kritik noktalara ve personel ya da anlık ortaya çıkan fırsat hedeflerine karşı yüksek etkinlik sunuyor.

60 kilometreye kadar operasyonel menzile sahip olan ALPAGUT, 60 dakikanın üzerinde havada kalabiliyor ve farklı türde harp başlıklarıyla donatılabiliyor. Tek başına görev yapabildiği gibi sürü halinde de kullanılabiliyor.

AKINCI TİHA, ALPAGUT ile atış testini gerçekleştirdi: Kritik hedefler için yeni güç!
  • Operasyon menzili: 60+ km
  • Havada kalış süresi: 60+ dk
  • Harp Başlığı: 11 kg, parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik seçenekli
  • Ağırlık: 45 kg
  • Boy: 2.3 m
  • Hedef seti: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler
  • Entegre hava platformları: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, ANKA, TB-3 SİHA'lar, HÜRKUŞ, DENİZ KARTALI, ATAK-2, GÖKBEY
  • Entegre kara platformları: Envanterdeki silahlı kara araçları, İnsansız Kara Araçları
  • Entegre deniz platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar.
AKINCI TİHA, ALPAGUT ile atış testini gerçekleştirdi: Kritik hedefler için yeni güç!

BAYRAKTAR AKINCI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA'nın temel özellikleri şu şekilde:

Temel uçuş performans kriterleri:

  • SATCOM BLOS + 3 Yedekli LOS Haberleşme Sistemi
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Tam Otonom Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Katlanabilir İniş Takımı ve Gimbal Kamera Sistemi
AKINCI TİHA, ALPAGUT ile atış testini gerçekleştirdi: Kritik hedefler için yeni güç!

Gelişmiş özellikler:

  • Gelişmiş Otonomi ve Yapay Zeka
  • Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
  • Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Desteği
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik Kalkış ve İniş
  • Farklı Görev Tanımlarına Uygunluk
AKINCI TİHA, ALPAGUT ile atış testini gerçekleştirdi: Kritik hedefler için yeni güç!

Teknik özellikler:

  • Servis Tavanı: 40.000 feet
  • Operasyonel İrtifa: 30.000 feet
  • Haberleşme: LOS & BLOS
  • Operasyonel Menzil: 6.000 km
  • Havada Kalış: 24+ saat
  • Seyir - Azami Hız: 150 - 240 KTAS
  • Azami Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
  • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
  • Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
  • Güç Sistemi: 2 x 450 hp / 2 x 750 hp / 2 x 850 hp Turboprop Motor
  • Faydalı Yük - İGK: Simultane EO / IR / LD/ LRF Gimbal Kamera Sistemi, Çok Amaçlı AESA Radar, SIGINT
  • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, INS/GPS, IR Güdümlü Mühimmatlar, Seyir Füzeleri, Füzeler & Standoff Füzeleri ve Havadan Havaya Füzeler
  • Varyasyon: AKINCI-A, AKINCI-B ve AKINCI-C
  • Kanat Açıklığı: 20 mt.
  • Uzunluk: 12.3 mt.
  • Yükseklik: 4.1 mt.
Sıkça Sorulan Sorular

ALPAGUT'un AKINCI TİHA ile entegrasyonu ne anlama geliyor?
ALPAGUT ile birlikte AKINCI'nın görev esnekliği ve kritik hedefler için vurucu gücü artırılmış oluyor.
