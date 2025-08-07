AKINCI TİHA, ALPAGUT ile atış testini gerçekleştirdi: Kritik hedefler için yeni güç!

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN'ın hem gece hem gündüz görev yapabilen ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ile atış testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X ve NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, AKINCI'nın ALPAGUT ile yaptığı atış testine ilişkin görüntüleri paylaştı.

https://x.com/Selcuk/status/1953380044484534717

ALPAGUT AKILLI DOLANAN MÜHİMMAT SİSTEMİ NEDİR?

ALPAGUT, sabit ya da hareketli kara ve deniz hedeflerine, radar ve iletişim altyapılarına, hafif zırhlı araçlara, komuta merkezleri gibi kritik noktalara ve personel ya da anlık ortaya çıkan fırsat hedeflerine karşı yüksek etkinlik sunuyor.

60 kilometreye kadar operasyonel menzile sahip olan ALPAGUT, 60 dakikanın üzerinde havada kalabiliyor ve farklı türde harp başlıklarıyla donatılabiliyor. Tek başına görev yapabildiği gibi sürü halinde de kullanılabiliyor.

Operasyon menzili: 60+ km

60+ km Havada kalış süresi: 60+ dk

60+ dk Harp Başlığı: 11 kg, parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik seçenekli

11 kg, parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik seçenekli Ağırlık: 45 kg

45 kg Boy: 2.3 m

2.3 m Hedef seti: Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler

Mobil ve Yerleşik Düşman Hava Savunma Unsurları, Radar veya Haberleşme Unsurları, Komuta Merkezleri, Hafif Zırhlı Kara Araçları ve Diğer Hedefler Entegre hava platformları: AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, ANKA, TB-3 SİHA'lar, HÜRKUŞ, DENİZ KARTALI, ATAK-2, GÖKBEY

AKINCI, AKSUNGUR vb. TİHA'lar, ANKA, TB-3 SİHA'lar, HÜRKUŞ, DENİZ KARTALI, ATAK-2, GÖKBEY Entegre kara platformları: Envanterdeki silahlı kara araçları, İnsansız Kara Araçları

Envanterdeki silahlı kara araçları, İnsansız Kara Araçları Entegre deniz platformları: MİLGEM sınıfı Gemiler, SİDA'lar.

BAYRAKTAR AKINCI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan AKINCI TİHA'nın temel özellikleri şu şekilde:

Temel uçuş performans kriterleri:

SATCOM BLOS + 3 Yedekli LOS Haberleşme Sistemi

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Tam Otonom Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Katlanabilir İniş Takımı ve Gimbal Kamera Sistemi

Gelişmiş özellikler:

Gelişmiş Otonomi ve Yapay Zeka

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Desteği

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik Kalkış ve İniş

Farklı Görev Tanımlarına Uygunluk

Teknik özellikler:

Servis Tavanı: 40.000 feet

Operasyonel İrtifa: 30.000 feet

Haberleşme: LOS & BLOS

Operasyonel Menzil: 6.000 km

Havada Kalış: 24+ saat

Seyir - Azami Hız: 150 - 240 KTAS

Azami Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom

Güç Sistemi: 2 x 450 hp / 2 x 750 hp / 2 x 850 hp Turboprop Motor

Faydalı Yük - İGK: Simultane EO / IR / LD/ LRF Gimbal Kamera Sistemi, Çok Amaçlı AESA Radar, SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, INS/GPS, IR Güdümlü Mühimmatlar, Seyir Füzeleri, Füzeler & Standoff Füzeleri ve Havadan Havaya Füzeler

Varyasyon: AKINCI-A, AKINCI-B ve AKINCI-C

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Uzunluk: 12.3 mt.

Yükseklik: 4.1 mt.