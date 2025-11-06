Collins Sözlüğü tarafından 2025'in kelimesi seçilen "Vibe Coding" nedir, ne demek?

Collins Sözlüğü tarafından 2025 yılının kelimesi seçildi. "Vibe Coding" kelimesinin ne demek olduğu da merak konusu haline geldi. Yapay zekanın kullanımının artmasıyla beraber teknoloji de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

VİBE CODİNG NE DEMEK?

2025 yılında bilgisayar bilimci Andrej Karpathy tarafından ortaya atılan bu terim, yapay zeka destekli bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Geliştiricilerin doğal dilde ifade kullanarak yapmak istediği işlemleri tanımlaması ve yapay zeka modelleri tarafından kaynak koda dönüştürülmesi temeline dayanıyor. Collins Sözlüğü, bu kelimeyi 2025'in kelimesi olarak tanımladı. Sonuç olarak, bir yapay zeka aracına "Benim için bu bilgileri düzenleyen bir uygulama yap" dediğinizde direkt olarak koda dönüştürülmesidir.

VİBE CODİNG NEDİR?

Klasik programlama yöntemlerinin dışında yazılımcının direkt olarak kod yazmak yerine istediği işlevi tanımladığı zamanı anlatıyor. LLM temelinde çalışan yapay zeka sistemleri tarafından analiz edilerek kod parçalarına dönüştürmektir. Bu durumda ise geliştirici, rehberlik eden ve test eden bir rol edinir. Kod tamamlama, Fonksiyon oluşturma, Kod refaktörizasyonu, Dokümantasyon üretimi, Prototipleme alanlarında yaygın olarak kullanılıyor.