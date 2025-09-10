Cristiano Ronaldo kaç golü var? Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmasına kaç kaldı?

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olma yolunda ilerliyor.

Geçtiğimiz aylarda Al Nassr ile sözleşmesini 2026-2027 sezonuna kadar uzatan yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları kapsamında 3 gol daha attı. Futbolseverler tarafından Cristiano Ronaldo'nun kaç golü olduğu ve 1000 gole ulaşmasına kaç gol kaldığı merak ediliyor.

CRİSTİANO RONALDO KAÇ GOLÜ VAR?

Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kulüp düzeyinde toplam 532 maçta forma giydi. bu karşılaşmalarda 448 galibiyet, 47 beraberlik ve 37 mağlubiyet alan yıldız futbolcu toplam 796 gol attı.

Portekiz Milli Takımı formasıyla ise Cristiano Ronaldo 223 maçta forma giydi ve toplam 141 gol attı.

Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca ise hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde toplam 937 gole ulaştı.

CRİSTİANO RONALDO'NUN 1000 GOLE ULAŞMASINA KAÇ GOL KALDI?

Cristiano Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmak için 63 gol daha atması gerekiyor. Portekizli yıldız kariyerinin devamında 63 gol daha atarsa 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olacak.

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ise kulüp düzeyinde 507, milli takımda 114 olmak üzere toplam 621 golü bulunuyor.