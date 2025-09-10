Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Cristiano Ronaldo kaç golü var? Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmasına kaç kaldı?

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, tarih yazmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu 1000 gole ulaşma hedefini neredeyse tamamlamış durumda. Futbolseverler tarafından Cristiano Ronaldo'nun kaç golü var, 100 gole ulaşmasına kaç gol kaldığı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cristiano Ronaldo kaç golü var? Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmasına kaç kaldı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 17:15

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız , 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olma yolunda ilerliyor.

Geçtiğimiz aylarda Al Nassr ile sözleşmesini 2026-2027 sezonuna kadar uzatan yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları kapsamında 3 gol daha attı. Futbolseverler tarafından Cristiano Ronaldo'nun kaç golü olduğu ve 1000 gole ulaşmasına kaç gol kaldığı merak ediliyor.

Cristiano Ronaldo kaç golü var? Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmasına kaç kaldı?

CRİSTİANO RONALDO KAÇ GOLÜ VAR?

Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kulüp düzeyinde toplam 532 maçta forma giydi. bu karşılaşmalarda 448 galibiyet, 47 beraberlik ve 37 mağlubiyet alan yıldız futbolcu toplam 796 gol attı.

formasıyla ise Cristiano Ronaldo 223 maçta forma giydi ve toplam 141 gol attı.

Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca ise hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde toplam 937 gole ulaştı.

Cristiano Ronaldo kaç golü var? Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmasına kaç kaldı?

CRİSTİANO RONALDO'NUN 1000 GOLE ULAŞMASINA KAÇ GOL KALDI?

Cristiano Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmak için 63 gol daha atması gerekiyor. Portekizli yıldız kariyerinin devamında 63 gol daha atarsa 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olacak.

Arjantinli yıldız futbolcu 'nin ise kulüp düzeyinde 507, milli takımda 114 olmak üzere toplam 621 golü bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#cristiano ronaldo
#al-nassr
#Portekiz milli takımı
#lionel messi
#1000 Gol
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.